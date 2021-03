El trasllat de la Biblioteca Pública de Torreforta al Mercat costarà 1,8 milions

L'Ajuntament de Tarragona obre la licitació del futur espai en una zona en desús de l'equipament i buscarà obtenir la màxima insonorització possible

Actualitzada 16/03/2021 a les 07:44

Cinc espais diferents

L'Ajuntament de Tarragona va obrir ahir el procés de licitació del projecte bàsic i executiu que desenvoluparà el Programa Funcional de la Nova Biblioteca Pública de Torreforta, dins la voluntat de traslladar-la al Mercat del barri. El nou espai, el projecte del qual haurà d'estar redactat d'aquí a uns quatre mesos, tindrà un cost d'1,8 milions d'euros, mentre que la licitació del projecte compta amb un pressupost de 53.361 euros. Fins ara, l'equipament públic cultural s'ubicava al Centre Cívic de Torreforta, i ara es traslladarà al Mercat, on ocuparà un espai en desús d'uns 1.300 metres quadrats. La nova biblioteca comptarà amb un total de cinc espais diferents, destinats a totes les edats i a usos diferents, amb 125 punts de lectura.La nova Biblioteca Pública de Torreforta encara una nova etapa en el seu camí per ser una realitat. El trasllat de l'espai del Centre Cívic al Mercat del barri comença a caminar. Oberta la licitació del projecte, d'aquí un parell de setmanes s'anunciarà el guanyador. En cap cas, les obres començaran de forma immediata. De moment, l'Ajuntament de Tarragona ha xifrat el cost orientatiu de les accions en 1.814.270 euros. En aquesta quantitat, a banda de la intervenció pròpiament arquitectònica, s'hi inclou l'adquisició del material tecnològic i el mobiliari de la nova Biblioteca Pública de Torreforta.El trasllat de l'equipament cultural des del Centre Cívic al Mercat de Torreforta suposarà una reforma d'aquest. Situada en una zona en desús, la biblioteca comptarà amb una superfície útil aproximada de 1.300 metres quadrats. Ara per ara, els objectius del projecte són definir els espais de la biblioteca resolent les actuals dificultats d'ubicació dins el context del Mercat de Torreforta, incorporant espais per a nous usos i alhora renovar la imatge de l'equipament. Així doncs, l'Ajuntament preveu que la intervenció afectarà l'estructura de l'edifici.La nova Biblioteca Pública de Torreforta es dividirà en cinc zones diferents: la d'acollida general –amb espais polivalents, de suport i formació–, la general –on s'ubicarà el préstec i la zona de treball, amb àrees d'informació, música, imatge, diaris, revistes i ordinadors–, la infantil –amb un espai d'informació i un de suport–, la de treball intern –dedicada a l'administració i serveis, amb despatxos i magatzems– i les de circulació i instal·lacions. A més, es preveu que hi hagi un total d'entre 125 i 130 punts de lectura repartits entre tot l'equipament.La convivència de la nova Biblioteca Pública amb l'activitat del Mercat de Torreforta farà que s'hagin de buscar solucions per aïllar sonorament l'espai. La zona jove, la zona infantil, els espais de lectura o els de treball seran altres punts delicats sonorament als quals el projecte guanyador haurà d'aconseguir posar-hi remei.A més, les obres per traslladar la Biblioteca Pública al Mercat de Torreforta no aturaran l'activitat d'aquest últim. D'aquesta manera, el projecte haurà de tenir en compte i estudiar la viabilitat que durant la intervenció es pugui seguir amb l'activitat de les diferents parades amb la màxima normalitat possible.