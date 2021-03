Afronta 4 anys de presó per cobrar il·legalment la prestació d'orfandat dels seus dos fills

Actualitzada 16/03/2021 a les 10:18

La fiscalia demana 4 anys de presó per a una mare acusada de cobrar il·legalment la prestació d'orfandat dels seus dos fills bessons. La dona va percebre prop de 2.500 euros per cadascun d'ells entre març i juny del 2020. Segons el ministeri públic, l'estafa rau en el fet que fins a mitjan abril els menors van estar tutelats per la DGAIA i, a partir d'aquell moment, ja eren majors d'edat. La fiscalia sosté que la dona va actuar amb un propòsit falsari i d'enriquiment injust, i l'acusa d'un suposat delicte continuat d'estafa agreujada en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document oficial. A banda de la pena de presó, el ministeri fiscal li demana 3.600 euros de multa i que retorni els diners als fills i a la Seguretat Social.