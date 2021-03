Surten a licitació les parades buides del Mercat de Torreforta

Les ofertes es poden presentar presencialment a les oficines dels Mercats de Tarragona del 16 al 30 de març

Actualitzada 15/03/2021 a les 13:43

El Mercat de Torreforta treu a licitació pública l'adjudicació de les seves parades buides. Es tracta d'un total de quatre lots: un dedicat a l'activitat de fruita i verdura, dos a peix i marisc, i un a carnisseria. Les ofertes es poden presentar presencialment a les oficines dels Mercats de Tarragona del 16 al 30 de març.El procés de licitació contempla un termini de cessió d'ús per 5 anys prorrogables per igual període per mutu acord entre l'adjudicatari i l'empresa de Mercats.L'objectiu d'aquesta licitació és continuar amb el procés de millora i revitalització del Mercat de Torreforta, tot aconseguint la plena ocupació de les seves parades.El president dels Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, ha manifestat que «recuperar i reactivar el Mercat de Torreforta ha estat prioritari des de l'inici de la nova etapa a l'empresa de mercats. Hi hem dedicat molts esforços i hem aconseguit revitalitzar-lo. De fet, gràcies a la dinamització que ha viscut el Mercat de Torreforta en l'últim any, les licitacions estan tenint molt d'èxit».Tota la documentació d'aquest procés es pot consultar al Perfil de Contractant de la pàgina web l'empresa de Mercats: https://bit.ly/3cB12On