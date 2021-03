La defensa dels acusats pel crim del Montmell demana la nul·litat per una entrada i registre sense autorització

L'entrada i registre que qüestiona la defensa és la de la casa del carrer de la Haya del Mirador del Penedès, on la víctima, Diego, i el seu cunyat Joaquín havien tingut una plantació de marihuana que els mantenia enfrontats. Tots dos havien quedat en aquell immoble la tarda del 14 d'agost del 2017 per resoldre els seus problemes i, segons els investigadors, és allà on Joaquín i el seu germà Bacari Junior van acabar amb la vida de Diego, van carregar el cadàver al maleter del seu propi vehicle i se'n van desfer durant el trajecte que van fer fins a Olivella (Garraf).Aquest dilluns l'agent dels Mossos que va fer la inspecció ocular ha declarat que va actuar per ordre d'un superior, que no sabia si hi havia autorització o no i que van recollir-hi diverses mostres aparentment de sang. L'anàlisi d'ADN que se'n va fer a posteriori va concloure que era sang de la víctima. Immediatament l'advocat de la defensa ha afirmat que es van vulnerar drets i que res del que s'obtingués durant aquella «primera actuació» podia utilitzar-se com a mitjà d'investigació o com a dada per a «orientar o iniciar» una investigació penal.La fiscalia i l'acusació particular han negat que les proves extretes d'aquella entrada suposessin la base de la investigació. El ministeri públic també ha esgrimit que el procediment ha arribat a judici «amb tot convalidat» i amb els recursos que havia presentat la defensa, desestimats. El jutge ha coincidit que la petició era extemporània i que durant la vista d'aquest dilluns «no s'ha introduït res de nou» que no se sabés. Per tot plegat, el magistrat ha descartat que concorri una qüestió d'inconstitucionalitat i ha acordat la continuació del judici, amb la protesta de les defenses.La vista ha continuat amb la declaració de la dona de Moisés, el qual havia amenaçat Diego en diverses ocasions perquè no li pagava el lloguer. La dona ha declarat que Diego va llogar l'immoble el 2012 i que als tres mesos «va deixar de pagar». Ha afirmat que l'havien anat a veure per resoldre la situació, però que no el van arribar a denunciar mai per «por» i perquè, segons ha dit, Diego els havien amenaçat que si ho feien «trauria del mig» la seva família.Aquest dilluns també han declarat com a perits efectius dels Mossos que van participar en l'anàlisi dels posicionaments dels telèfons mòbils i dels terminals. Les pericials han confirmat que la víctima i els dos processats es trobaven a la zona del Montmell en el moment que se situa el crim, i que van descartar la implicació de Moisés perquè aquell dia es va moure per la zona del Baix Llobregat i el Garraf.A petició de la fiscalia, també s'han llegit transcripcions de notes de veu que Joaquín va enviar a l'altre processat, Bacari Junior. En una d'elles, datada quatre dies abans del crim, manifestava: «el fill de puta del mono ha entrat a casa, ha rebentat la finestra, la porta i s'ha endut els focus [de la plantació de marihuana]. Pujaré i el mataré; el mataré». Segons els Mossos, en un context així aquest tipus d'amenaces «no es diuen de forma banal i s'han de prendre seriosament». També s'han llegit missatges que la dona del mort, Mónica, va enviar als seus germans -els processats- per demanar-los que li retornessin el seu marit.