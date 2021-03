L'Ajuntament de Tarragona vol posar remei a les ocupacions amb el lloguer social

Puig demana anar a l'arrel del problema «amb les ocupacions per necessitat, no per ideologia»

Actualitzada 14/03/2021 a les 20:38

L'Ajuntament de Tarragona veu en el lloguer social la millor opció per posar remei a les ocupacions a la ciutat. El consistori creu que atacar el problema des de la seva arrel, és a dir, facilitant l'accés a l'habitatge, pot ajudar a combatre els accessos il·legals. Les ajudes per trobar un sostre i les subvencions per a la rehabilitació de pisos formen part d'una de les principals línies pressupostàries de l'Ajuntament per aquest 2021.

Les ocupacions a Tarragona, especialment en barris com la Part Alta, es van anar succeint els darrers mesos. Amb el pressupost de 2021 ja plenament disponible, l'Ajuntament estudia com posar-hi remei. «El problema de fons és l'accés a l'habitatge», raonava Xavier Puig. El conseller de Territori, sociòleg de professió, demanava «reflexionar sobre el nucli del problema». Per a Puig, els motius d'una ocupació «per necessitat, no per ideologia» rauen en «el desigual accés a l'habitatge o directament no poder accedir-hi», pel que assegurava que «cal buscar maneres que les persones puguin tenir habitatge a un preu assequible».

En aquest sentit, el conseller de Territori creia haver detectat el remei adequat a un problema que ha generat debat a la ciutat els darrers mesos: «Les ajudes a l'accés a l'habitatge i els lloguers socials són la solució, pel que estem combatent l'ocupació i atacant les seves causes alhora». Puig subratllava un vessant humà de les polítiques d'habitatge del consistori: «Hem de ser una societat on tothom tingui accés a un sostre».

Un dels punts que més destaquen des del govern tarragoní sobre els pressupostos d'enguany són les ajudes a la rehabilitació de pisos. Els comptes municipals tenen prevista una partida d'1,1 milions d'euros que es va gestar i proposar des de la CUP. «Són molts diners i és una màxima prioritat», explicava Xavier Puig. El conseller de Territori recordava que «l'objectiu és establir ajudes a la rehabilitació d'aquells habitatges buits que es destinin a lloguer social», amb el que el consistori espera, per una banda, facilitar l'accés a l'habitatge amb problemes econòmics i, de l'altra, revitalitzar el parc d'habitatges ja existent a Tarragona, bona part del qual es troba massa envellit.

El pla de rehabilitació, aviat

Ara per ara, el pla de rehabilitació s'està elaborant des de la conselleria d'Habitatge, comandada per Hermán Pinedo, i Smhausa. A més, l'Ajuntament vol concebre una guia de treball completa, pel que també s'està coordinant amb altres departaments, com el de Territori, amb Xavier Puig, o Tresoreria amb Jordi Fortuny, per tal de xifrar les subvencions. «Aquesta ajuda per incrementat l'habitatge social i estimular la rehabilitació l'estem treballant ara mateix pactada i dialogada amb la CUP, en reunions periòdiques», detallava Puig. De moment, l'Ajuntament es troba encarant la fase final del disseny del pla i el conseller de Territori assegurava que «aviat es presentarà la proposta».

Un cens de pisos buits

Les ajudes a la rehabilitació de pisos buits per ampliar l'oferta de lloguers socials també depenen d'una altra tasca que s'està duent a terme en paral·lel. L'Ajuntament està duent a terme, des de fa setmanes, un cens d'habitatges buits a la ciutat, que hauria d'enllestir-se «d'aquí no massa temps», explicava Xavier Puig. El conseller de Territori detallava que el recompte es feia des de la seva conselleria i que comptava amb el suport d'Hisenda, Smhausa i altres departaments. «Una empresa farà un treball de camp per comprovar en quin estat es troben els habitatges, si requereixen rehabilitació parcial o integral», avançava Puig.