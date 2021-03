Junts per Tarragona demana catalogar, conservar i difondre les construccions de pedra seca

Es tracta de les construccions que al llarg de la història s'han aixecat col·locant pedra sobre pedra sense cap element d'unió entre elles

Actualitzada 15/03/2021 a les 15:25

El grup municipal de Junts per Tarragona defensarà, al plenari municipal previst per aquest divendres 19 de març, una moció perquè l'Ajuntament de Tarragona catalogui, conservi i difongui les construccions de pedra seca existents a la ciutat, una tècnica declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Es tracta de les construccions que al llarg de la història s'han aixecat col·locant pedra sobre pedra sense cap element d'unió entre elles. La majoria d'aquestes construccions estan relacionades amb l'economia tradicional agroramadera, l'abastament d'aigua i l'explotació del bosc: Ponts, pous, peixeres, basses, mines d'aigua, cabanes, marges i masos, entre altres.«Tot i el seu gran valor històric i patrimonial, gran part de la ciutadania encara desconeix l'art de la pedra seca», ha explicat la consellera de Junts per Tarragona, Elvira Vidal, qui ha recordat que la ciutat de Tarragona compta amb un valuós patrimoni de construccions de pedra seca. «És un testimoni cabdal de la història del nostre món rural, del patrimoni etnològic, i ha esdevingut part fonamental i identitari del nostre paisatge», ha destacat Vidal, qui ha assenyalat que la pedra seca «ens acompanya en la immensa majoria de camins de l'Anella Verda de Tarragona: Marges, masies, cabanes, barraques, pous, sínies...».A banda de ser un patrimoni encara desconegut per bona part de la ciutadania, moltes de les construccions de pedra seca existents a la ciutat de Tarragona estan patint el pas del temps i la manca de manteniment. «Aquest deteriorament provoca la seva caiguda o bé la seva substitució per noves construccions amb formigó i grans blocs de pedra, fet que perjudica enormement el valor patrimonial i la imatge del paisatge», ha manifestat la consellera de Junts per Tarragona.És per tot això que el grup municipal proposa iniciar, aquest any 2021, un inventari per catalogar les construccions de pedra seca existents a la ciutat i elaborar un pla de protecció que garanteixi la seva conservació. La moció de Junts per Tarragona també demana posar en marxa accions de difusió i valorització de la pedra seca mitjançant la creació d'una ruta senyalitzada per les construccions més destacades de l'entorn natural de la ciutat.«Són molts els municipis que han catalogat les construccions de pedra seca i han impulsat la difusió d'aquest patrimoni amb la creació de rutes que el donen a conèixer», ha assenyalat Vidal, qui ha manifestat que «es tracta d'un patrimoni excepcional que a Tarragona no podem permetre que quedi desatès i desprotegit».La consciència per conservar i difondre aquest patrimoni s'ha anat estenent gràcies a entitats com l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional (APSAT). La tasca d'aquestes entitats, de persones a títol individual i de diverses administracions públiques va permetre que l'any 2019 ja s'haguessin inclòs més de 22.000 construccions de pedra seca a l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC). Una bona part d'aquestes construccions inventariades procedien de la Wikipedra, un inventari col·laboratiu impulsat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya.