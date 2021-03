Els veïns del barri de Llevant de Tarragona s'alien contra les pantalles acústiques d'Adif

Qualifiquen el projecte d'«aberració» i volen posar-hi el focus perquè la ciutadania el conegui i esdevingui una prioritat política

Un cop les expropiacions necessàries perquè Adif pugui instal·lar les pantalles de protecció acústiques a la via del tren de la costa de Tarragona han sortit a la llum, els veïns de la Savinosa, el Miracle i l'Arrabassada, els trams de la ciutat afectats, han unit forces per mirar d'aturar-les. Consideren que la col·locació d'aquests murs és «solucionar el problema del tercer fil i les mercaderies per la costa amb un altre problema» i volen que el projecte sigui conegut per la ciutadania. D'aquesta manera, l'objectiu és que paralitzar-lo sigui una prioritat política, ja que són conscients que només els representants polítics tenen les eines per aconseguir-ho.

L'Associació de Veïns de la Savinosa és la impulsora d'un manifest que pretén unir esforços amb diferents col·lectius i altres entitats veïnals de la ciutat per lluitar contra la instal·lació del que creuen que serà «un mur que posarà la ciutat d'esquena al mar». El secretari de l'AVV Savinosa, Antonio Fernández, lamenta que en el seu moment es permetés que l'estació de l'AVE es fes «tan lluny» i que llavors les mercaderies passessin per la costa i les persones per l'interior. «I ara tenim les conseqüències, i és que Adif, per quedar bé, planteja un mur acústic, una altra animalada ecològica. Volen solucionar el problema del soroll amb el que serà un altre problema», diu Fernández, que afegeix en aquest sentit que l'únic ajuntament que de moment ha protestat contra el projecte ha estat el de Torredembarra. Aquest afecta a tots els municipis de la zona nord de la Costa Daurada. Precisament per aquest silenci, denuncia que no està entre les prioritats de l'Ajuntament de Tarragona evitar la instal·lació d'aqueses pantalles, tot i que assegura que des del consistori els han comentat que encara tenen dies per presentar al·legacions i que, en aquest sentit, estaran al costat dels veïns. A més, afegeix que «la instal·lació d'aquest mur la pagaran amb diners públics, amb els nostres impostos, i jo prefereixo que gastin més en solucionar el problema i fer que les mercaderies passin per l'interior».

Precisament perquè la paralització d'aquest projecte sigui una prioritat de l'executiu tarragoní han elaborat un manifest en contra de les pantalles acústiques, a través del qual volen que tota la ciutadania conegui les obres previstes i així poder fer pressió a la classe política. «Al cap i a la fi és un problema que afecta a tota la ciutat, perquè tothom ve a la platja a l'estiu i, a més, el mur serà el primer que veuran els turistes que arribin amb tren. Així és com volem vendre la ciutat? Amb platges precioses, però darrere d'aquest mur?», critica Fernández, que assenyala que hi ha altres maneres de reduir el soroll dels trens de mercaderies, com ara «que redueixin la velocitat, almenys en les àrees urbanes». El secretari de l'Associació de Veïns de la Savinosa posava sobre la taula, també, el perill que suposa que «passin trens de 750 metres de llargada amb productes perillosos per la ciutat» i que ara es vulgui multiplicar el tràfic per sis, ja que les vibracions també augmentaran i poden afectar encara més l'Amfiteatre romà. «Per què està en mal estat l'Amfiteatre si no? No pot ser que l'Ajuntament maltracti els seus monuments d'aquesta manera», lamenta Fernández.

Finalment, sosté que no es queixa per queixar-se, és a dir, que «no és una denúncia gratuïta, sinó que plantegem alternatives». Fernández reitera que els únics que poden aturar el projecte de les pantalles acústiques són els representants polítics, però és necessària la pressió ciutadana. Per això, el secretari de l'entitat veïnal celebra que en pocs dies «ja hem aconseguit que 350 persones s'adhereixin al manifest». Avui mateix demanaran al consistori que posi fil a l'agulla i treballi per evitar que les pantalles acabin sent una realitat.