El Port de Tarragona inicia un procés de millora a la passarel·la

Es millorarà el paviment i les zones oxidades a causa del salnitre de la mar

Actualitzada 15/03/2021 a les 14:20

El Port de Tarragona ha engegat aquesta setmana diverses obres de millora de la Passarel·la del Port. Les tasques, amb un termini d'execució d'un mes, tenen un pressupost total de 39.500 euros (IVA exclòs).Les millores consisteixen a fer un tractament al paviment de la passarel·la als 3 trams, que a causa de la climatologia i de les condicions atmosfèriques i pel fet d'estar situada al costat de la mar han incidit en l'estat del paviment.Les obres s'han dividit en tres fases, corresponents als tres trams diferenciats de la passarel·la, per tal de només tancar la part on els treballs s'estiguin duent a terme.La primera fase es durà a terme del 15 al 21 de març i afectarà la part sud de la infraestructura, just la que connecta amb l'estació del tren.

La segona, del 22 al 28 de març, es farà a la part de la passarel·la que connecta amb el Balcó del Mediterrani. Aquesta part vermella romandrà tancada al públic, tot i que el primer tram treballat a la primera fase ja estarà oberta al públic.



Del dilluns 29 de març fins al dilluns 5 d'abril, festes de Setmana Santa, no hi haurà cap intervenció sobre la passera, i per tant estarà totalment oberta a la ciutadania.

Les obres es reiniciaran del dimarts 6 d'abril fins al 12 d'abril on la intervenció es durà a terme a la part central de la passarel·la, el tram que connecta amb el passeig marítim del Miracle. El tram 1 i 2 estaran oberts.



Cada tram de la infraestructura necessita un tractament específic, tot i que en línies generals les obres de millora consisteixen a reparar les zones d'òxid o desenganxades, el poliment del paviment amb l'aplicació de resina i l'aplicació d'un segellat més ferm previ empolvorat d'un àrid especial.