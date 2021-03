El cotxe elèctric 'made in' Tarragona

Es diu 'Virante' i l'està desenvolupant el fabricant automobilístic tarragoní Tecnovelero

Actualitzada 14/03/2021 a les 21:23

L'empresa Tecnovelero, amb seu al polígon industrial Riu Clar, es troba en ple desenvolupament d'un innovador projecte de vehicle elèctric 100% fet a Tarragona. El cotxe, que es dirà Virante, es troba en una avançada fase de desenvolupament. Virante serà un vehicle de dos seients en paral·lel, 2,5 metres de longitud, uns 500 quilos de pes i amb una alta capacitat de càrrega. A més, es fabricarà amb motors de diferents potències que li permetran assolir una autonomia de fins a 300 quilòmetres.

«Les prioritats del vehicle són facilitar una mobilitat urbana més intel·ligent, sostenible i connectada en les ciutats del futur, optimitzar al màxim l'eficiència en l'ús de l'energia, així com garantir la seguretat dels ocupants del vehicle i no tant aspectes com la velocitat, poc necessària en ciutats on cada vegada hi ha majors restriccions», explica Javier Lavernia, enginyer i CEO de Tecnovelero que dirigeix el projecte.

A dia d'avui s'està treballant en la versió a escala 1:5, totalment funcional, d'aquest primer cotxe elèctric. Precisament aquests dies l'empresa ha rebut un nou i contundent impuls de la mà del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ens depenent de Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya, amb l'aportació d'una ajuda per valor de projecte de 315.192 euros a través dels seus programes d'innovació i desenvolupament (PID) per a empreses.

Els recursos atorgats es destinaran a continuar amb l'R+D+i de l'empresa a través de la contractació de talent del territori per a les següents fases de desenvolupament del projecte, com serà la projecció a escala 1:1 d'aquest vehicle elèctric d'ADN tarragoní, així com la seva industrialització.

El projecte compta amb el suport de diferents entitats del territori, com la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Institut Comte de Rius. «Tenim el talent i les capacitats en el nostre territori i ara, a més, l'impuls del CDTI per desenvolupar un vehicle elèctric totalment alineat als futurs models de mobilitat urbana de les ciutats», assegura Lavernia.

En paral·lel, algunes empreses i administracions públiques del territori ja han mostrat interès pel projecte per tal d'estudiar la integració d'aquest vehicle elèctric en algunes de les seves flotes. «Hi ha acords i acostaments que portem amb discreció i que, de donar els seus fruits, seran un gran pas cap a l'electrificació de la mobilitat al Camp de Tarragona», apunta el CEO de Tecnovelero.

La companyia va néixer l'any 2018 a Tarragona i porta més de dos anys, i milers d'hores d'enginyeria i desenvolupament, donant forma al Virante. El projecte seleccionat pel CDTI ha estat escollit, juntament amb dues iniciatives més de la demarcació, com un dels actius més interessants i innovadors del territori. Amb aquest suport institucional, el projecte de Tecnovelero s'assegura total viabilitat i garanties de desenvolupament pel present exercici 2021.