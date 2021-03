Ruiz de Arbulo presenta a Tarragona l'opuscle de la Germandat del Sant Ecce Homo

L'entitat de Setmana Santa celebra l'acte de forma telemàtica en el qual el catedràtic recalca que el llibre servirà «per reflectir un any dels tarragonins»

La Germandat del Sant Ecce Homo ha presentat el seu opuscle de la Setmana Santa 2020, que l'any passat no va poder veure la llum. Ho ha fet de forma telemàtica des de les voltes del Circ Romà, i Joaquin Ruiz de Arbulo, catedràtic d'Arqueologia de la URV i director d'Història i d'Història de l'Art de la URV de Tarragona en va ser el mestre de cerimònies. La germandat va elaborar el llibre anual –aquesta és l'edició número 27– que finalment s'ha estrenat enguany, i que deixarà constància dels efectes de la pandèmia i sobre la Setmana Santa tarragonina, amb dues edicions cancel·lades.

Joaquin Ruiz de Arbulo va ser la persona encarregada de presentar l'opuscle de la Germandat del Sant Ecce Homo aquest 2021 sense Setmana Santa. El catedràtic d'Arqueologia destaca la funció del document amb el pas dels anys, i més concebut en època de pandèmia: «S'hi veu reflectit un any de les vides de molts tarragonins. Ara, en un context virtual, tot això acabarà, però en canvi, aquest llibre es guardarà amb tacte en una estanteria i serà molt més fàcil de recordar». Ruiz de Arbulo recalca la importància de seguir editant el llibret malgrat que enguany tampoc hi haurà processons: «Aquest opuscle és la història, la virtualitat és el present, però no el futur».

Acceptar la presentació de l'opuscle de l'Ecce Homo va ser fàcil «i sense pensar», explica Ruiz de Arbulo, però admetia que «quan la germandat em va convidar a veure el pas a Sant Agustí, m'explicaven les vivències amb tanta força que em va agafar por». En aquest sentit, el director d'Història i d'Història de l'Art de la URV explica que «una germandat són records, vivències i tradicions de diverses generacions».

Setmana Santa a Tarragona

Ruiz de Arbulo explica la relació de la Setmana Santa amb Tarragona, una ciutat amb un patrimoni romà reconegut mundialment. «Si l'escena de l'Ecce Homo, amb Pilats presentant Jesucrist, hagués passat a Tarraco, hauria estat al Fòrum de la Colònia, on el governador, com Pilats, feia les tasques administratives i judicials», relatava el catedràtic.

Ruiz de Arbulo també explica que la seva fascinació per veure com les germandats «saben moure els seus passos i la logística de la processó» del Divendres Sant en una Part Alta «que, pels que l'hem estudiat, sabem que és espantosa per a circular». El director universitari també feia al·lusió a la imatgeria de la Setmana Santa de Tarragona, «un patrimoni artístic barroc i neoclàssic que no està en retaules o esglésies», i desitja que la celebració del 2022 «ha de ser un moment gloriós en el qual la ciutat es pugui retrobar amb si mateixa».

Per la seva banda, la presidenta del Sant Ecce Homo, Elvira Ferrando, i el secretari, Pere Ramon Armestro, ha fet entrega d'una petita rèplica de la columna del pas de la germandat a Ruiz de Arbulo. Ferrando recorda els colors i les olors de la Setmana Santa tarragonina: «Els colors de la ciutat combinen amb el nostre vermell vellut. I les olors de fonoll i romaní, i la humitat de la nit, que ens impregnen l'ànima. Si així ho vivim com ho tenim, així ho trobem a faltar quan no ho tenim».