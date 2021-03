Reuneixen 2.000 firmes al barri de Bonavista de Tarragona per reclamar que els ajuntaments ajudin els mercadets

El de Bonavista ha acollit la primera recollida de signatures per demanar la reducció de taxes

Actualitzada 14/03/2021 a les 20:15

El Mercadet de Bonavista ha acollit la primera recollida de signatures per exigir als ajuntaments d'aquells municipis on setmanalment s'instal·len els paradistes que redueixin les taxes d'ocupació dels marxants. Des de l'associació Marxants TGN, el seu president, Juan Benítez, lamenta que «no hi ha prou vendes per a pagar les taxes que ens imposen, per això demanem una rebaixa d'entre el 30 i el 50%, però permanent, és a dir, fins que tornem a la normalitat total».

Per la seva banda, Alfonso López, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), president de la Taula de Comerç de la mateixa i paradista, criticava que aquestes taxes són «abusives» i que en molts municipis «no et renoven el permís si no les pagues». «Estem reivindicant la salut dels mercadets», afegia López, i demana que «s'han de posar els mitjans necessaris, els ajuntaments són els qui tenen la recepta per curar-nos, que siguin conscients de la situació i que donin ajudes per evitar la nostra mort».

El president de la Taula de Comerç es mostra, per altra banda, molt content amb el nombre de signatures recollides. Durant la setmana faran el mateix a la resta de mercadets de la demarcació i esperen arribar al voltant de les 5.000. «De cara a la setmana vinent, presentarem totes les signatures a cadascun dels ajuntaments per demostrar que la gent està al nostre costat i reclamar que ens rebaixin les taxes», finalitza López.