Més d'un centenar de persones es manifesten a Tarragona per reclamar més seguretat a la ciutat

La concentració convocada per Plataforma Recuperemos Nuestros Barrios reuneix majoritàriament a veïns dels barris de Ponent

Actualitzada 14/03/2021 a les 13:03

Unes 200 persones s'han manifestat aquest migdia a les portes de l'Ajuntament de Tarragona per exigir més seguretat a la ciutat. La concentració, convocada per la plataforma Recuperemos Nuestros Barrios, nascuda a Facebook, ha congregat dos centenars de persones, majoritàriament veïns dels barris de Ponent, davant el consistori sota el lema Volem una Tarragona segura. Gairebé una vinenta d'entitats tarragonines, també d'altres zones de la ciutat, han donat suport a la concentració a la plaça de la Font.

Els manifestants de Ponent han reclamat més seguretat a Tarragona. Les seves exigències es distingien en tres reclamacions concretes: més seguretat ciutadana, més seguretat a la indústria petroquímica, més seguretat vial i més eficiència sanitària. Paco Fiori, portaveu de Recuperemos Nuestros Barrios, reclamava «policia d'a peu i de barri, que com a mínim no sigui una patrulla per a 140.000 persones com fins ara». El representant de la plataforma també reclamava traslladar la gestió de les emergències de la petroquímica a Tarragona, millorar l'atenció als centres sanitaris i denunciava «les curses de cotxes» il·legals que tenen lloc als barris de Ponent.

La tensió entre l'Ajuntament de Tarragona i el líder de la plataforma ha anat en augment les darreres setmanes. Darrerament, el consistori ha negat un increment de delictes a la ciutat i assegurava que durant l'any de pandèmia aquests s'havien reduït en un 30%, mentre que Fiori es qüestionava «per què volen posar un nou operatiu en marxa, aleshores?» i denunciava que l'Ajuntament s'estava «contradient». El portaveu de Recuperemos Nuestros Barrios no veia amb bons ulls el nou pla de seguretat integral presentat el passat dijous i ha proposat que l'Ajuntament «inverteixi els 13 milions d'euros que els van sobrar l'any passat» per reforçar la seguretat policial. De no posar-hi remei, Fiori ha avisat que els veïns se cenyirien a l'«acció-reacció». A més, el representant de la plataforma ha interpel·lat directament l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà: «No em jutgi més».

Diversos representants polítics s'han deixat veure a la manifestació a la plaça de la Font, com Rubén Viñuales (PSC), Lorena de la Fuente (Ciutadans), el regidor no adscrit José Luis Calderón o Isabel Lázaro (VOX). La concentració ha acabat amb el lema «el pueblo unido jamás será vencido».