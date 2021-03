Entren a robar a un pis de la Floresta mentre els propietaris dormien

Els lladres, que han estat sorpresos per l'amo, s'han emportat un televisor, una cartera i les claus del domicili i del cotxe

Actualitzada 14/03/2021 a les 16:33

Almenys dos individus han entrat a robar aquesta passada matinada a un primer pis del Bloc Castanyer del barri de la Floresta, a Tarragona. Han entrat per la finestra d'un balcó que dona al jardí i, tot i que han detectat que el propietari s'ha despertat, han aconseguit endur-se un televisor, una cartera i les claus de l'habitatge i del cotxe, escapant per la porta d'entrada del domicili.Eren les 3.45 hores quan els Mossos d'Esquadra han rebut la trucada d'un home que denunciava que han entrat a robar a casa seva. Els lladres han forçat la persiana i la porta corredissa de la finestra d'un primer pis que dona al jardí comunitari del Bloc Castanyer.En introduir-se a la casa, el propietari s'ha despertat pel soroll i, tot i que no ha vist els lladres en cap moment, aquests s'han adonat que han notat la seva presència i han escapat per la porta d'entrada al pis. No obstant això, han tingut temps suficient per emportar-se el televisor, una cartera i unes claus, entre les quals hi havia les del domicili i les del cotxe de la víctima.El propietari de l'habitatge ha posat la denúncia corresponent als Mossos d'Esquadra, que en aquests moments estan investigant els fets i mirant de trobar els autors del robatori.