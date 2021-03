Els fets van tenir lloc a la matinada d'aquest dissabte a l'esplanada del carrer vint

Actualitzada 14/03/2021 a les 12:56

Cremen tres vehicles al barri de Bonavista de Tarragona. Els fets van tenir lloc a la matinada d'aquest dissabte quan un veí va avisar als Bombers en veure el foc que s'estava produint a un vehicle de l'esplanada del carrer vint del barri.Els Bombers van arribar amb una dotació per extingir l'incendi que no ha causat cap ferit. El foc va acabar afectant tres vehicles que estaven estacionats, afectant el 80% d'un d'ells, la part frontal del vehicle adjacent i el lateral del tercer.Els veïns del barri han denunciat el fet per les xarxes socials i associen el fet a actes vandàlics.