Els Bombers treballen amb 7 dotacions per controlar un incendi que ha provocat 2 ferits lleus

Actualitzada 13/03/2021 a les 19:15

Crema un pis al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Els fets han tingut lloc a les 16:50 de la tarda d'aquest dissabte quan els Bombers han rebut l'avís d'un incendi en un pis localitzat en el carrer Violant d'Hongria número 30.Els Bombers de la Generalitat han treballat amb 7 dotacions per extingir l'incendi que ha afectat la tercera planta del pis del número 30 del carrer Violant d'Hongria de Sant Pere i Sant Pau. S'han registrat dos ferits per inhalació del fum, un d'aquests ha estat traslladat a l'hospital Joan XXIII per intoxicació a causa de la inhalació del fum.