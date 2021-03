Sonia Orts denuncia que no se li permet participar en la tertúlia de Tarragona Ràdio

La regidora no adscrita diu que és una «venjança personal» de Pau Ricomà i l'emissora sosté que no pot sobrerrepresentar ni treure espai a Ciutadans

La regidora no adscrita que va deixar el grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona fa un mes, Sonia Orts, denuncia ara que no se li permet seguir participant en la tertúlia política de Tarragona Ràdio, l'emissora pública que gestiona l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT). Orts considera que amb aquest fet s'estan vulnerant els seus drets com a regidora escollida pels ciutadans i recorda que en altres ocasions hi ha hagut edils que han deixat el seu partit, han passat al grup dels no adscrits i han continuat gaudint del seu espai a la tertúlia. Per això, aviat presentarà un escrit al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo, «i m'atendré al que digui la llei».

Orts reconeix que, «com que sóc una regidora no adscrita, entenc que no pugui tenir veu a la tertúlia política amb la mateixa freqüència, ja que depèn de la representativitat aconseguida a les urnes, però només demano el meu dret com a càrrec electe». En aquest sentit, l'ex de Ciutadans etziba que «el que passa és que es tracta d'una empresa municipal i ni l'alcalde Pau Ricomà ni la regidora Paula Varas –presidenta de l'EMMCT– no em respecten ni el més mínim». Segons Orts, aquest fet, sumat a què Ricomà no vol cedir-li un despatx a la plaça de la Font, té a veure amb una «venjança personal» que ve motivada «per la moció de censura que es va parlar en el seu moment». Amb relació a l'espai al consistori on poder treballar, Orts va tornar a demanar al batlle, aquest cop per escrit, que li cedís, i tenia temps fins ahir per respondre la demanda de la regidora. «Ho tornaré a demanar al secretari general, que haurà d'obligar a l'alcalde a contestar la meva petició en un termini de 10 dies. Si llavors tampoc ho ha fet, duré un escrit també tant al Síndic de Greuges com al Defensor del Pueblo», diu l'edil. «Sé perfectament que Ricomà i Varas han començat una batalla en contra meva i volen retallar els meus drets, però no ho permetré», sosté finalment Orts, que reitera que «com a regidora crec que mereixo un petit espai on poder treballar i veu als mitjans municipals».

Per la seva banda, des de Tarragona Ràdio defensen que la decisió no és política, sinó que es pren des de la mateixa direcció de l'emissora. En aquest sentit, el seu gerent, Xavier De Gispert, explica que a principis de temporada s'organitza la tertúlia política i es va fer un calendari proporcional pel qual es distribueixen els minuts davant el micròfon de cada grup municipal segons els vots i la representativitat aconseguida a les urnes. «Si jo ara dono espai a la tertúlia a Sonia Orts, o bé li trec a Ciutadans o bé sobrerrepresento la ideologia d'aquest partit», diu De Gispert, ja que la regidora va ser escollida sota les sigles de la formació taronja. Per això, el gerent de Tarragona Ràdio defensa que «mantindrem el criteri que tots els partits van aprovar a principis de la temporada i no el canviarem quan falten tres mesos per acabar-la, ja que no seria just per la resta de grups municipals». No obstant això, De Gispert defensa que, «tenint en compte la situació excepcional al plenari, amb els regidors no adscrits, haurem de fer una reflexió de cara a la pròxima temporada i veure si mantenim el criteri actual o el canviem i decidim treballar segons la legitimitat democràtica dels regidors de forma individual, i crec que les dues maneres són legítimes». Una explicació que també ha donat a Orts i que no l'ha convençut. «No confio que la temporada vinent m'incloguin a la tertúlia, ja que en la resposta el gerent ho deixa a l'aire i sense concretar», lamenta.