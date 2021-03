Roba Estesa, Joan Masdéu i Pepet i Marieta actuaran al 'Jo no em quedo a casa' de Tarragona

Actualitzada 12/03/2021 a les 14:18

El festival de música Jo no em quedo a casa Tarragona aposta per artistes locals com Joan Masdéu, Joan Rovira, Roba Estesa i Pepet i Marieta. El certamen se celebrarà el 25 i 26 de juny al Palau Firal i de Congressos de Tarragona en format acústic i amb l'aforament reduït al 50%. A partir del 19 de març, quan es complirà un any del primer concert en línia, es posaran a la venda una promoció exclusiva d'entrades.L'organització vol donar «vida» a la ciutat i ajudar a reactivar el sector cultural. Per això, es destinarà el 15% de la recaptació al projecte de Promoció de l'Èxit Escolar de la Creu Roja. «Fa un any si ens diuen que faríem això, no m'ho hagués cregut; la gent té ganes de cultura», ha afirmat el seu director David Torrent.El preu de l'entrada per assistir al festival un dia és de 20 euros, mentre que l'abonament pels dos dies de concerts és de 30 euros. Com a promoció exclusiva, durant els primers vint-i-vuit dies, s'oferirà la possibilitat d'adquirir l'entrada amb un pack de marxandatge a un preu més econòmic. Les entrades es podran comprar a la pàgina web del festival , a través de Wegow.es.