La Guàrdia Urbana estrenarà una unitat de drons les properes setmanes

L'Ajuntament presenta un nou pla de seguretat integral que portarà policia a una vintena de «punts d'interès» a partir de l'abril

Actualitzada 11/03/2021 a les 22:49

La Guàrdia Urbana de Tarragona estrenarà una unitat de drons les properes setmanes. El cos policial municipal el presentarà la darrera setmana de març. Servirà per lluitar contra abocaments il·legals, concentracions no regulades de gent, vigilància de trànsit i suport de Protecció Civil. Així ho va anunciar ahir el conseller de Seguretat Ciutadana, Manel Castaño, en el marc de la presentació del nou pla de seguretat integral de la ciutat, que es posarà en marxa, en principi, la segona quinzena d'abril. El nou operatiu es basarà en la col·laboració de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra i portarà patrulles de proximitat a una vintena de punts de Tarragona.

Les properes setmanes la Guàrdia Urbana posarà en marxa una unitat de drons. El dispositiu estarà format per un caporal i quatre agents, que comptaran amb la certificació avançada i els coneixements tècnics per poder pilotar els aparells. Amb l'ús dels drons, Castaño assegurava que l'objectiu era «lluitar contra els abocaments il·legals que malmeten el medi ambient». A més, el cos policial tarragoní pretén recolzar Protecció Civil, ja que servirà per controlar actes de gran concentració de persones. La vigilància, la gestió i el control del trànsit també seran utilitats dels nous aparells. El passat estiu del 2020, l'Ajuntament ja va adquirir un dron per 18.121 euros per reforçar el servei de vigilància de les platges del terme municipal.

Nou pla de seguretat integral

La segona quinzena d'abril, l'Ajuntament de Tarragona posarà en marxa el nou pla de seguretat integral, que no suposarà un pressupost extra. El dispositiu s'ha basat en els plans PONDUS i Vibio i repetirà el model de col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. «El nou pla de seguretat integral es farà al voltant dels cinc districtes de la ciutat, i partim d'operacions reeixides de la cooperació de cossos com les del carrer Ferrers i el Rancho Grande», explicava Manel Castaño. Amb el nou dispositiu, el conseller de Seguretat Ciutadana assegurava que es perseguia ser «més eficaços i eficients amb els operatius i el personal que tenim».

Ara per ara, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra encara estaven estudiant en quins punts concrets actuaran amb regularitat, que es triaran a partir de dades policials. Tot i així, Castaño va reconèixer que «aquest dispositiu permetrà anar a diversos punts d'interès», molt concorreguts, com per exemple la plaça de la Font, la plaça Corsini o el mercat de Torreforta. Les patrulles mixtes «hi aniran a peu i buscaran la col·laboració dels veïns i els comerços, per tal de tenir una presència dissuasòria».

L'elaboració del nou pla de seguretat integral s'ha gestat després de diverses reunions amb associacions de veïns de la ciutat i amb les federacions aglutinadores. Les entitats veïnals de Tarragona van traslladar al consistori la seva percepció que existia un creixement de la inseguretat, però Castaño va apuntar que «fent un contrast de dades policials, les sensacions no s'hi corresponen». Segons el conseller de Seguretat Ciutadana, els delictes durant l'any de pandèmia –de març del 2020 al de 2021–, van patir «una reducció molt notable», ja que van disminuir en un 30%, mentre que en municipis a la vora de Tarragona les xifres ronden el 15%.

A més, per tal de millorar la seguretat dels barris de Llevant, l'Ajuntament ja està acabant d'escollir en quins punts es col·locaran les càmeres de videovigilància. Previstes per finals d'any, primer se n'haurà de fer el concurs de licitació i adjudicació.