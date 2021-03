La Comissió Informativa de Territori aprova l'acord de cessió del Palau d'Esports a l'Ajuntament

La Generalitat de Catalunya es compromet en un termini de 6 mesos a regularitzar la situació de l'equipament tarragoní

Actualitzada 12/03/2021 a les 13:44

La Comissió Informativa de Territori ha aprovat amb els vots favorables d'ERC, En Comú-Podem, Junts per Tarragona, la CUP i les abstencions del PSC, Ciutadans, PP, Sonia Orts i José Luis Calderón l'acord que permet la cessió del Palau d'Esports a l'Ajuntament de Tarragona. El Govern de la Generalitat també estableix a l'acord les operacions patrimonials necessàries per tal que el consistori pugui acabar utilitzant aquest equipament.El portaveu del Govern Municipal, Manel Castaño, assegura sentir-se satisfet amb el conveni perquè, «en el seu redactat ja estableix la fórmula jurídica que implica a les dues parts per resoldre aquest tema. És a dir, significa que tenim el document amb el compromís de la Generalitat de retornar-nos el Palau d'Esports per fer-ne un ús esportiu de per vida. Per tant, estarà a disposició de la ciutadania i no hem de pagar res per utilitzar-lo».Amb l'aprovació d'avui, la Generalitat de Catalunya es compromet en un termini de 6 mesos a regularitzar la situació del Palau d'Esports (inscriure'l al registre de Patrimoni), que és el pas previ indispensable perquè es pugui cedir per a la gestió pública i municipal.