Estudien el perfil de les persones que incompleixen les restriccions per la pandèmia

Degut a la novetat de la situació de viure durant un any en pandèmia, aquest aspecte està molt poc estudiat a l'Estat espanyol. L'enquesta, que avalua diferents aspectes personals i socials, s'està difonent a través de les xarxes, i el grup investigador espera arribar com a mínim a obtenir 3.000 respostes per poder comptar amb una mostra prou gran, heterogènia i representativa per continuar amb la recerca.