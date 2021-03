El Pont del Diable es converteix en la seu de la música 'techno' de la mà de Dj Spektral

Fran Gracia ha enregistrat diverses sessions davant del monument per un projecte que busca promoure el patrimoni històric

Actualitzada 12/03/2021 a les 11:45

El Dj barceloní Fran García, conegut com Spektral i resident a Tarragona, ha engegat un projecte de dinamització mitjançant la música techno per a la promoció del patrimoni històric de Tarragona i província. Les primeres sessions de Tarragona és Techno s'han dut a terme al Parc Ecohistòric del Pont del Diable. Aquestes han comptat amb la col·laboració de Limònium Territori Intel·ligent i de la Tarragona Film Office.Spektral ha escollit el Pont del Diable com una de les localitzacions perquè és un monument romà de més de 2000 anys d'història Patrimoni de la Humanitat i ubicat en un entorn natural que, per la seva bellesa, configura un magnífic escenari.A les primeres sessions també han participat els Dj's internacionals Spartaque, l'ucraïnès Greenjack i la barcelonina Noire. El primer vídeo que es publica és el de DJ Spektral al Pont del Diable, que es pot veure al canal Youtube i les xarxes socials de l'artista, i també a la pàgina web i al canal Youtube del projecte. La sessió s'emetrà a més a diversos canals com Dancetelevision o KlubbingKids, en exclusiva, i després a Radio Intense.El Dj barceloní és un dels màxims exponents de la cultura techno a Tarragona des de fa ja uns anys i ha desenvolupat una sòlida carrera sonora, amb actuacions a molts dels millors clubs de techno del circuit nacional i internacional.