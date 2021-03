Detingut per circular drogat, sense permís de conduir i per saltar-se un semàfor a Torreforta

El jove de 27 anys i veí de Tarragona té una ordre de retirada del carnet durant sis anys

Actualitzada 12/03/2021 a les 09:11

Un home de 27 anys i veí de Tarragona ha estat detingut aquest dijous a Torreforta per conduir sense el permís i per privació judicial durant sis anys. Els fets van passar cap a les 13 hores quan una Unitat de Trànsit dels Mossos d'Esquadra va veure com una motocicleta se saltava un semàfor en vermell a l'N-340.Els agents li van ordenar que s'aturés a pocs metres de la infracció i li van demanar que els mostrés el permís de conduir, però aquest va dir que no el portava.Després de fer diverses comprovacions, van veure que l'home té retirat el carnet de conduir per pèrdua de punts durant sis anys, per la qual cosa va ser detingut.La policia autonòmica també el va denunciar per haver-se saltat el semàfor i perquè va donar positiu en cocaïna al test de drogues. El vehicle va quedar immobilitzat a la via. El detingut compta amb una quinzena d'antecedents policials.