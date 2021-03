Denuncien agressions per part d'un usuari de l'STS Sant Salvador

Els treballadors diuen que s'ha firmat el seu trasllat però no es fa efectiu

Actualitzada 11/03/2021 a les 21:01

Treballadors de la residència STS Sant Salvador Grupo Colisée es van concentrar ahir a Tarragona per denunciar les agressions d'un usuari cap als treballadors del centre. «És un home molt conflictiu, sempre ens insulta, fins i tot, algunes vegades ens escup i ens pega», denuncia una de les treballadores que va manifestar-se ahir.

Les concentracions es van començar a fer a finals de l'any passat, però es van aturar perquè des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es va firmar, també per part de l'usuari en qüestió, el trasllat a una residència de Vic que «ja està especialitzada en problemes de conducta». De fet, «l'usuari va arribar de forma provisional, per uns quatre mesos, però ja fa uns tres anys que està a la residència», lamenta la treballadora, qui detalla que «hi ha gent que s'ha agafat la baixa per culpa seva, com és el cas d'una dona, embarassada, i que va haver d'agafar-se la baixa per un atac d'ansietat, encara que ella hagués volgut seguir treballant uns mesos més».

«El trasllat està signat des del passat 7 de gener, però des de la Generalitat no ens diuen res, ni als treballadors, ni a la gerència de la residència i per això hem decidit reprendre les manifestacions», exposa la treballadora de l'STS Sant Salvador. Les concentracions tindran lloc cada dijous de 12 a 13 hores per «fer soroll, fer acte de presència, que vegin que no estem gens contents, i esperant que surti algú a comunicar-nos alguna cosa al respecte».

Els treballadors exposen que el Departament els va posar un vigilant privat, però que «pràcticament no pot fer res, perquè no pot intervenir a dins l'habitació». Necessitem que es faci el trasllat perquè la gent no vol venir a treballar, «hem perdut les ganes i la il·lusió».