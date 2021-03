Creu Roja Tarragona atén un 77% més de persones l'últim any a causa de la covid-19

Bretxa digital i voluntariat

Tal com reflecteixen les dades de l'Observatori de la Creu Roja, un 60% dels usuaris ha manifestat sentir por o angoixa pel virus i les conseqüències que se'n poden derivar. Per aquest motiu, l'organització va posar en funcionament un servei telefònic de suport emocional durant els mesos de confinament i s'han realitzat trucades de seguiment.La situació de confinament i les restriccions de mobilitat han evidenciat diverses formes de vulnerabilitat latents a la nostra societat. Una d'elles és la manca de xarxa de les persones que viuen soles. Un 70% de les usuàries de més de 65 anys que atén Creu Roja no comparteixen residència amb ningú, cosa que ha provocat la necessitat d'incrementar l'atenció en aquesta franja d'edat per part de la Creu Roja. Per tal de combatre la solitud i l'aïllament han realitzat accions d'acompanyament com seguiment telefònic, trasllat d'informació sobre la pandèmia, suport en la realització de gestions i visites mèdiques, o distribució de menjar i medicació a domicili, entre altres. En aquest àmbit, més de 55.300 persones han rebut suport en aquestes accions a la demarcació.L'entitat ha destacat que la pandèmia també s'ha notat entre els joves. La reducció de la presencialitat a les aules evidenciat la bretxa digital que hi ha a les famílies amb menys recursos. Tal com apunta l'entitat, el 50% de les llars ateses no compten amb ordinador i el 33% no tenen connexió a internet, fet que dificulta el seguiment dels estudis.Per donar resposta a totes les demandes dels col·lectius més vulnerables, la Creu Roja ha pogut incorporar 558 persones voluntàries a la demarcació i ha mantingut els 22.800 socis. Alhora s'han multiplicat per quatre el nombre de col·laboracions econòmiques o en espècies rebudes per part d'empreses, entitats i grans donants, fins als 631 donatius.