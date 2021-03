Torna el detectiu Pitu Trifàsic

El tarragoní Víctor Centelles ha publicat la tercera entrega del seu còmic de sèrie negra

Actualitzada 10/03/2021 a les 21:25

En una Tarragona futurista, el detectiu Pitu Trifàsic es veu immers en la investigació de la desaparició d'una jove. Les seves indagacions el portaran per tots els racons de la ciutat, una urbs post-química per on transiten tota mena de personatges que semblen amagar molts secrets.

Així arrenca El cas de la pubilla desapareguda, la tercera entrega de la sèrie de còmics de Pitu Trifàsic, el detectiu creat pel tarragoní Víctor Centelles Miranda. Després de publicar El Pelussa de la Rabassada i Qui és ningú?, Centelles presenta una tercera aventura dominada pel negre, tant en l'aspecte guionístic com en el pla visual. «Encara que en anteriors entregues havia treballat amb color, en aquesta ocasió m'ha vingut de gust dibuixar amb ròtring. Vaig pensar que, ja que la història tenia un aire molt retro, li aniria molt bé», detalla.

Aquí ens trobem amb un protagonista que encarna perfectament el paper de perdedor, però que a la vegada manté intacte el seu un instint per detectar el delicte. Trifàsic es mou per una Tarragona fàcilment identificable, no només pels escenaris on transcorre l'aventura, sinó també per alguns dels secundaris que hi treuen el nas. «Sempre m'ha divertit incloure persones que conec, amics, familiars, donen molt de joc», admet Centelles. Amb ells, el lector també identificarà referents cinematogràfics –és inevitable pensar en Robert De Niro i Joe Pesci de Casino–, així com del món del còmic, amb personatges de les aventures de Tintín o Corto Maltés.

Víctor Centelles és nascut a Tarragona, tot i que en l'actualitat viu a Altafulla. Bomber de professió, l'any 1992 va guanyar el premi Ricard Opisso d'Historieta gràfica, i ha publicat les seves vinyetes en diversos diaris de Tarragona i Barcelona. El 2019, una recopilació d'aquests treballs es van exposar al Tinglado 1 del Moll de Tarragona, amb el títol Ninots.

Entre les seves influències, Centelles destaca Rip Kirby del nord-americà Alex Raymond, Corto Maltés de l'italià Hugo Pratt, Alack Sinner, creació dels argentins Carlos Sampayo i José Muñoz, o fins i tot Torpedo, il·lustrat pel català Jordi Bernet, de qui assegura que «si bé no és exactament un detectiu, artísticament em sembla un fenomen».

«En el seu dia em va semblar que podia ser divertit fer una història que passés a Tarragona, donant-li un toc detectivesc, de novel·la negra. Em va semblar que tindria la seva gràcia, i a més hi podria incloure els locals per on jo em movia i la gent que coneixia». Així explica Centelles la gènesi de la saga de Pitu Trifàsic. Una col·lecció que, apunta, de moment no té prevista la continuïtat, «però sense descartar-ho del tot».

El cas de la pubilla desapareguda és una autoedició i es pot trobar a la ciutat de Tarragona (llibreries Adserà i Capona, Bar Cortijo), a Altafulla (Llibreria Regal i paper, Vermuteria La Ramona i Bar Pont de mar), a la Llibreria Àgora de Torredembarra i al Bar Travelin de Reus.