La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos reforçaran la vigilància a les zones amb més delictes

Càmeres i drons

Segons ha concretat Castaño, el pla es preveu que entri en funcionament la segona quinzena d'abril. Fins aleshores s'acabaran de concretar els punts d'interès. Una decisió que es prendrà a partir de «dades científiques» dels cossos amb l'objectiu final de «ser més operatius», ha remarcat. El cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Enrique Fernández, ha concretat que «les zones coincideixen amb els llocs on hi ha més delictes», però també d'on reben més trucades d'avisos. Per la seva banda, el cap de l'Àrea Bàsica Policial del Tarragonès dels Mossos d'Esquadra, Ramon Franquès, ha apuntat que es potencien «els grups de proximitat» per donar més sensació de seguretat a la ciutadania.La col·laboració entre les dues policies ja és efectiva des de fa uns mesos, quan es van posar en marxa els dispositius Vibio i Pondus, a la Part Alta i als barris de Ponent. El pla integral és, doncs, una evolució que afectarà el conjunt de la ciutat i que tindrà caràcter permanent. Amb tot, Castaño s'ha mostrat confiat que l'operatiu permetrà «baixar el suflé de percepció d'inseguretat en algunes zones». En aquest sentit, ha valorat positivament que en el darrer any el nombre de delictes comesos s'ha reduït al voltant d'un 30% en el conjunt de Tarragona. «És cert que tenim l'element covid i arreu hi ha hagut una disminució, però a Tarragona ha estat quasi el doble que als municipis del voltant», ha celebrat. «Són fets concrets, no percepcions», ha remarcat.Per incrementar la seguretat als barris de Llevant, l'ajuntament treballa des de fa mesos amb la instal·lació de càmeres de seguretat. Castaño ha comentat que s'estan acabant d'escollir els punts exactes on s'han de col·locar i que posteriorment es publicarà el concurs públic del servei. Així, ha afirmat que es posaran en marxa cap a finals d'any o principis del 2022.Paral·lelament la Guàrdia Urbana de Tarragona posarà en marxa les properes setmanes una unitat de drons, formada per un caporal i quatre agents que tindran la certificació avançada per pilotar aquests aparells. Tal com ha manifestat Castaño, els objectius principals seran la prevenció i detecció d'actes contra el medi ambient, com ara abocaments il·legals, «però també ens pot servir a nivell de protecció civil en actes de gran concentració de persones» i la «vigilància, gestió i control del trànsit». El conseller ha descartat que es puguin fer servir en manifestacions.