Combinar dieta mediterrània hipocalòrica i exercici diari ajuda a preservar la salut renal

És el resultat d'un estudi de la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV en col·laboració amb altres 23 centres de recerca

Actualitzada 11/03/2021 a les 13:44

La pèrdua de pes aconseguida amb una dieta saludable hipocalòrica com la dieta mediterrània acompanyada d'exercici físic ajuda a prevenir o revertir el deteriorament de la funció renal. L'estudi l'ha realitzat la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV en col·laboració amb altres 23 centres de recerca de diferents comunitats autònomes. El treball s'ha publicat recentment a la revista American Journal of Nephrology.En l'assaig han participar 6.719 persones adultes amb sobrepès o obesitat d'entre 55 i 75 anys i amb síndrome metabòlica distribuïdes per tot l'Estat. Els autors van demostrar que seguir una intervenció intensiva de pèrdua de pes basada en una dieta mediterrània tradicional hipocalòrica, amb activitat física i suport conductual (grup d'intervenció) va comportar la pèrdua de la funció renal en comparació del grup control, que segueix un comportament habitual, després de dotze mesos d'intervenció.Les conclusions apunten que mantenir un estil de vida saludable basat en la dieta mediterrània hipocalòrica i exercici diari ajuda a preservar la funció renal en població d'edat avançada amb obesitat i alt risc cardiovascular. Aquests presentaven un 40% menys de risc de desenvolupar una malaltia renal crònica en comparació del grup control.La malaltia renal crònica és un problema sanitari de primera magnitud que afecta el 10% de la població mundial adulta i més del 20% de les persones més grans de 60 anys.L'any 2017 va provocar 1,2 milions de morts i es va situar entre les dotze principals malalties no transmissibles que contribueixen a la discapacitat i la mort prematura arreu del món.