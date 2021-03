Acord entre Combi Terminal Catalunya i el Port per operar a la Terminal Intermodal de la Boella

L'acord permetrà connectar les empreses situades a Tarragona amb els principals centres de producció i plantes europees per ferrocarril

Actualitzada 11/03/2021 a les 12:01

L'empresa Combi Terminal Catalonia SL (CTC) i el Port de Tarragona han signat un memoràndum d'entesa per a invertir i operar la Terminal Intermodal de la Boella, pròxima als molls de Cantàbria i Andalusia.



La terminal connectarà les empreses situades a Tarragona (BASF Espanyola, Contank, Hoyer, Schmidt, Pañalón i Kombiverkehr) i el seu entorn immediat amb els principals centres de producció i plantes europees per ferrocarril, fent més sostenible i competitiu el moviment de mercaderies que entren i surten del territori.

CTC ha decidit no instal·lar una nova terminal intermodal en les instal·lacions de BASF a la Canonja, sinó unir forces amb el Port de Tarragona per a construir sobre aquestes infraestructures existents.



El president del Port de Tarragona, Josep M. Cruset, i el representant executiu de l'empresa Combi Terminal Catalonia SL (CTC), Antoni Torà, han donat una roda de premsa per a anunciar l'acord.



La Terminal Intermodal de la Boella

La Terminal Intermodal De La Boella és l'única llesta per a operar amb trens de 750 metres i carrils de calibre estàndard, a més de tenir espai per a duplicar la seva capacitat actual, si és necessari en el futur.



La terminal està estratègicament situada dins del Port, en el principal node logístic i de transport regional al costat del complex petroquímic sud de Tarragona, el més gran del sud d'Europa. Està connectada per carretera amb l'AP-7, l'AP-2, l'A-27 i la T11-N-420. Per ferrocarril fa de nexe entre les línies de València, Madrid i Barcelona.



El Corredor del Mediterrani

El president del Port ha destacat el paper que juga el Corredor del Mediterrani en aquest projecte, ja que «el potencial d'aquesta infraestructura acabarà posicionant Tarragona com un eix estratègic en la xarxa transeuropea de transport quan el corredor mediterrani i el corredor central, es reuneixin a Tarragona».



Per a Cruset «es tracta d'un acord que suposarà un impuls decisiu a la intermodalitat i al transport ferroviari i reforçarà el paper del Port com a centre logístic en el sud d'Europa».