Un autobús de l'EMT pateix un nou acte vandàlic mentre estava de servei

Va rebre l'impacte d'un objecte que va trencar la lluna davantera de l'autobús

Actualitzada 10/03/2021 a les 16:59

Ahir dimarts al vespre un autobús de l'EMT va patir un nou acte vandàlic. Concretament, un vehicle de la línia L54 va rebre l'impacte d'un objecte que va trencar la lluna davantera de l'autobús, mentre estava de servei. Algunes informacions indiquen que l'objecte era un patinet elèctric.La Guàrdia Urbana ha obert una investigació per tal de localitzar el culpable dels fets, els agents van poder interrogar els testimonis del succés.El president de l'EMT Jordi Fortuny ha declarat que tot i que «de moment encara no hem hagut de lamentar danys en les persones, cal acabar d'arrel amb els actes vandàlics per tal d'evitar que això passi en el futur». «De nou, apel·lo a la tolerància zero. No ens podem permetre deixar impunes aquests actes que no només ocasionen danys materials, sinó que també posen en perill a conductors i usuaris del transport públic i afecten el correcte funcionament del servei» ha sentenciat.Fortuny ha volgut recordar que l'EMT dotarà els autobusos de càmeres de seguretat, per tal de «garantir el benestar del personal de l'EMT i els seus usuaris».