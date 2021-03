Prop d'un centenar de sanitaris s'han mobilitzat davant l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i han tallat el trànsit durant mitja hora al carrer davant del centre hospitalari. La Guàrdia Urbana ha desviat els vehicles per rutes alternatives mentre ha durat la protesta. Portaveus dels sindicats minoritaris que secunden la vaga sanitària d'aquest dimecres han llegit un manifest per reiterar les seves demandes. A Tarragona també es reivindica el nou hospital.Després de la concentració, els manifestants han fet un recorregut vorejant tot el complex hospitalari. A Joan XXIII hi treballen prop de 1.800 persones. «Per sort o per desgràcia, tenim uns serveis mínims que són els màxims disponibles; hi ha personal que fins i tot dobla», manifesten.