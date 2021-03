Pimec Tarragona promou l'obertura del petit comerç aquest dissabte com a acció reivindicativa

Actualitzada 10/03/2021 a les 14:30

Obrir els caps de setmana

Pimec Comerç Tarragona ha alertat que els empresaris del petit comerç estan al límit i que un cop passi Setmana Santa començaran els tancaments d'establiments. Una xifra que segons estima la patronal podria arribar al 30% dels negocis. Una de les reclamacions dels comerciants és poder obrir els caps de setmana.Per aquesta raó han preparat una acció reivindicativa per aquest dissabte a tota la demarcació per la qual animen als propietaris a aixecar la persiana dels negocis, però sense deixar entrar els clients per complir amb la normativa. Alhora han elaborat un manifest per tal de rebre adhesions a la seva reclamació i entregar-lo a la Generalitat.Els empresaris temen que la facturació de Setmana Santa sigui molt baixa a causa de les restriccions en la mobilitat i consideren que això serà l'estocada definitiva per molts establiments. Florenci Nieto, president de Pimec Comerç Tarragona, ha apuntat que ja s'han començat a posar denúncies contra l'administració «per no permetre treballar i generar riquesa» i ha advertit que arribaran «fins a les últimes conseqüències».Nieto també ha apuntat que el 40% d'autònoms que hi havia a Catalunya abans de la covid-19 ja no treballen i que hi ha empresaris que han hagut de recórrer a l'ajuda de serveis socials. En aquest sentit, Tomàs Sierra, president de la Unió de Botiguers de Cambrils, ha indicat que si no els deixen obrir, la problemàtica augmentarà. Per la seva banda, Jacint Pallejà, president del Tomb de Reus, ha comentat: «Estem millor que fa un any des del punt de vista epidemiològic, però a nivell econòmic la cosa s'està complicant. És més fàcil ajudar un establiment a que no tanqui que no pas ajudar-lo a que torni obrir». També han apuntat que les mesures donades per l'administració fins ara són insuficients.Des de Pimec Tarragona han reclamat poder obrir els caps de setmana i han assegurat que aquesta mesura els perjudica molt. Especialment als establiments de municipis costaners. «A Salou les vendes es fan els caps de setmana, no som una ciutat d'interior», ha afirmat Juli Vilaplana, president de Shopping Salou. Per la seva banda, Pallejà ha reclamat «mesures quirúrgiques» i ha criticat que es tracti de la mateixa manera l'àrea metropolitana de Barcelona que el Priorat.Amb tot, han engegat la campanya Reobrim el comerç, també els caps de setmana, amb la qual animen els establiments a obrir els dissabtes, però sense deixar entrar els clients a les botigues. S'escuden en la norma que permet anar a recollir comandes fetes per internet però afirmen que respectaran la que impedeix que hi accedeixin compradors. La solució és posar algun tipus d'impediment físic a la porta. Amb la iniciativa, que ja es va fer el passat cap de setmana a Cambrils, volen expressar el seu malestar.Finalment, han denunciat un «greuge comparatiu» respecte grans superfícies majoritàriament dedicades a l'alimentació, que estan obertes els dissabtes, i que venen productes no essencials que al petit comerç no es poden comprar perquè estan tancats. A la vegada, han afirmat que en centres comercials hi ha botigues de grans marques que, amb l'excusa de poder obrir per entregar comandes fetes en línia, tenen les portes obertes i la gent acaba adquirint productes allà mateix.