La grallera Roser Olivé serà la perpetuadora d'honor de les Festes de Santa Tecla 2021

Pau Ricomà: «Treballem per buscar la fórmula que permeti fer una sortida del Seguici adaptada a les circumstàncies sanitàries»

Actualitzada 10/03/2021 a les 20:57

La grallera i pedagoga musical Roser Olivé serà la perpetuadora d'honor de les Festes de Santa Tecla 2021. Així ho ha decidit la Comissió Assessora del Seguici Popular reunida aquest dimecres al vespre. A banda del currículum que Olivé té al voltant de la música, l'alcalde de Tarragona i conseller de Cultura, Pau Ricomà ha destacat durant la comissió la gran vinculació d'aquesta tarragonina al Seguici Popular sempre des de la vessant musical: «Des dels inicis del Seguici ha proposat actes i esdeveniments per tal de donar valor a la part musical de la nostra festa així com també ha compost peces vinculades al Seguici com la Moixiganga de Tarragona».Roser Olivé i Aymerich, nascuda a Tarragona, va participar en la creació de l'Aula de Música Tradicional de la Generalitat de Catalunya exercint com a professora de mestratge de l'instrument a Figueres, Tortosa, Vila-seca, Barcelona i Lleida. També, exerceix des de la seva creació de professora a l'Aula d'Instruments Tradicionals de l'Escola Municipal de Música de Tarragona. Actualment i des de 2012 dirigeix l'AMTP El Tecler amb les seves diverses seus arreu de Catalunya alhora que segueix amb el mestratge dels instruments. Durant tots aquest anys, Olivé ha recuperat diverses músiques del nostre folklore com la Marxa de Moros i Cristians de Lleida o el Ball de les Galeres de Reus però també ha composat diverses músiques com la Moixiganga de Tarragona, i peces per a diferents elements de la ciutat de Tarragona.Roser Olivé ha dirigit una vintena de grups de música tradicional del país com ara els Gralleres SO NAT de Tarragona, Cobla de Ministrers de la Ciutat de Tarragona, Los LLorus del Negritu, Cobla del Consell Municipal de Tarragona, Sonagralla, Roser Olivé & Pere Olivé, aquest últim aplicant els nous llenguatges de la música contemporània.Un altre dels temes tractats durant la comissió d'aquesta tarda ha estat la previsió de continguts per les festes d'aquest any. L'alcalde ha fet saber als membres de la Comissió Assessora del Seguici Popular que a nivell tècnic s'està treballant per tal de realitzar un seguit d'activitats durant les diferents festivitats d'enguany. «Entre d'altres coses, s'està treballant per fer un pas més en funció de les circumstàncies sanitàries de la pandèmia», ha afirmat l'alcalde Ricomà. Tot i això, durant la reunió s'ha remarcat que cal per una banda veure l' evolució de la crisi sanitària provocada per la covid-19 així com convocar una assemblea d'entitats per estudiar els detalls i fer-les totes partíceps de les decisions.