El projecte 'Umbracle' guanya el concurs per humanitzar la plaça Corsini de Tarragona

SEA Arquitectos SLP proposa la creació d'una pèrgola amb vegetació enfiladissa per proporcionar zones d'ombra

Actualitzada 10/03/2021 a les 12:17

Umbracle és el nom del projecte urbanístic guanyador del concurs públic per humanitzar la plaça Corsini impulsat pels Mercats de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Aquesta ha estat la proposta més ben valorada dels 34 projectes rebuts.SEA Arquitectos SLP ha estat l'estudi encarregat del projecte vencedor i el formen Aleix Salazar, Guillermo Pomar i Carlos Graña.El projecte contempla la construcció d'una pèrgola amb vegetació enfiladissa per proporcionar zones d'ombra, així com amb la col·locació de bancs de granit amb jardineres per oferir també espais de descans a la ciutadania. Aquesta comptarà amb il·luminació de baix consum a l'eix estructural.Està previst que la pèrgola estigui ubicada en un lateral de la plaça Corsini, deixant l'edifici modernista del Mercat Central davant seu. La proposta conviurà amb l'activitat habitual del mercadet, fires i actes culturals de la plaça.El president de Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, ha destacat que «convertir la plaça Corsini en un espai públic més amable on la ciutadania sigui la principal protagonista ha estat i és una de les màximes prioritats d'aquesta nova etapa».La proposta L'Envelat ha rebut la segona millor puntuació i Emplaça't i Teranyina han empatat en la tercera posició. Amb la voluntat de premiar equitativament els dos projectes que han obtingut la mateixa millor tercera puntuació, s'ha acordat atorgar dos tercers premis.Un cop resolt el concurs públic, es preveu ara que l'estudi d'arquitectura guanyador comenci a treballar de forma immediata per tal de fer els ajustos tècnics i funcionals necessaris per poder executar el projecte. D'altra banda, els Mercats de Tarragona impulsaran en els propers dies una exposició pública per tal que la ciutadania pugui conèixer els projectes presentats.