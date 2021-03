Detingut un menor per una agressió sexual al centre d'acollida de la Mercè

El jove de 17 anys, que hauria fet tocaments a una educadora, ha ingressat en un centre de reforma

Actualitzada 09/03/2021 a les 21:24

Un menor de 17 anys del centre d'acollida Mare de Déu de la Mercè de Tarragona hauria agredit sexualment una de les seves educadores, realitzant tocaments en diverses ocasions a finals de febrer i a principis de març. El jove del centre ubicat al Camí de la Cuixa va ser detingut pels Mossos d'Esquadra aquest diumenge. Segons fonts de la Fiscalia, el jutjat de Tarragona va acordar que el menor fos internat en un centre de reforma, on va ingressar el dilluns.

La detenció del jove es va fer el diumenge al migdia, quan dues patrulles dels Mossos d'Esquadra es van personar al centre d'acollida de la Mercè. El cos policial va rebre una denúncia que posava de manifest que una treballadora havia estat agredida sexualment en dos dies diferents pel mateix menor.

La primera agressió s'hauria produït el 27 de febrer. El noi hauria fet alguns tocaments a la treballadora. Si més no, les agressions no van ser denunciades en un primer moment, sinó que es van notificar després que el dissabte 6 de març l'agressor tornés a fer tocaments a la treballadora, aquesta vegada amb una actitud encara més violenta. Precisament, l'abril de 2019 la Fiscalia de Menors i el Jutjat d'Instrucció número 6 de Tarragona van investigar dos joves per agredir i abusar sexualment d'una menor. La víctima i un dels agressors convivien al centre d'acollida Mare de Déu de la Mercè. En el moment de l'atac, el 19 de març de 2019, al parc de les Granotes, la noia es trobaria sota els efectes de l'alcohol i les drogues.