Detinguda a Tarragona per sostreure joies per valor de 10.000 euros en les cases on treballava

La veïna de Vila-seca s'aprofitava de gent de la tercera edat i persones vulnerables i després les venia a establiments de compravenda

Actualitzada 10/03/2021 a les 09:42

Una dona de 51 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Vila-seca, ha estat detinguda aquest dilluns com a presumpta autora de set delictes de furt i sis estafes. El cas es va iniciar arran de la detecció d'una dona que estava realitzant moltes vendes de joies en establiments de compravenda que apuntaven que provenien de robatoris.Gestions posteriors d'investigació van permetre acreditar que aquesta persona treballava com a dona de la neteja en diferents domicilis de Tarragona i feia tasques d'assistència a persones vulnerables, invàlides i de la tercera edat.Els Mossos d'Esquadra van comprovar que la primera venda la va fer a l'octubre de 2020 i va augmentar les transaccions considerablement els mesos de gener i febrer d'enguany. En total l'arrestada va aconseguir un botí d'uns 10.000 euros i, a banda, 1.500 euros en efectiu presumptament sostrets.Així mateix, els investigadors van poder acreditar set furts a interior de domicili i sis estafes en establiments de compravenda de joies, ja que la detinguda signava un contracte afirmant que les joies eren de la seva propietat.Davant dels diferents indicis incriminatoris, aquest dilluns es va detenir la investigada i van realitzar una entrada i perquisició en el seu domicili de Vila-seca on van localitzar part de les joies sostretes.Els Mossos d'Esquadra van recuperar alguns dels objectes sostrets i aquests han estat retornats als seus legítims propietaris.La detinguda va declarar en seu policial amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida.