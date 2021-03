Covestro i Plama-pur creen una escuma per a calçat esportiu fabricada amb CO2

Actualitzada 10/03/2021 a les 16:03

Altres aplicacions esportives

Covestro ha desenvolupat una tecnologia innovadora que converteix el CO2 en un precursor vàlid per als plàstics, reemplaçant fins al 20% de les matèries primeres fòssils que s'utilitzen normalment. El precursor es comercialitza sota el nom de cardyon® i s'utilitza en una gran varietat d'aplicacions. Un exemple són les escumes flexibles del proveïdor de calçat eslovè Plama-pur, que aporten un major confort en l'embuatat interior de les sabates.Aquesta matèria primera més sostenible es pot utilitzar en molts productes i indústries i permet propietats similars o millors que les matèries primeres d'origen fòssil. La tecnologia CO2 de Covestro s'ha convertit així en una tecnologia de plataforma que contribueix a la conservació de recursos, a l'economia circular i a reduir la petjada ecològica.Aquestes escumes es caracteritzen per la seva durabilitat i una alta duresa a la compressió, una qualitat important per a les activitats esportives. En comparació amb els productes elaborats amb matèries primeres fòssils pures, tenen propietats físiques més favorables i, sobretot, millor elasticitat i una estructura cel·lular més fina.El precursor de Covestro a base de CO2 també es troba en les sabatilles conceptuals fabricades per Axis Liu. S'aplica en la part superior de la sabata mitjançant estampat en calent i presenta una bona resistència a les esgarrapades i l'abrasió.