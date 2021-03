Comencen les obres per acabar les escales dels Sedassos de Tarragona

Un cop adequat finalment l'espai, l'Ajuntament espera poder reobrir l'espai durant el proper mes de maig

Actualitzada 10/03/2021 a les 07:16

Les obres per acabar d'arranjar les escales de fusta sobre el Circ Romà a la plaça dels Sedassos de Tarragona van començar ahir. Es tracta de l'última fase de tota la intervenció, que té un cost previst de 40.000 euros. Un cop adequat finalment l'espai, l'Ajuntament de Tarragona espera poder reobrir l'espai durant el proper mes de maig, pel que els treballs no haurien d'allargar-se més enllà dels dos mesos. L'actuació als Sedassos va ser encarregada per l'anterior govern. L'obra, que s'arrossega des de fa diversos anys, ha estat polèmica pel nivell de transformació del monument, pel cost –240.000 euros– i per l'endarreriment i entrebancs que ha tingut. De fet, Pinedo apostava per mantenir l'estructura de la graderia de fusta que s'ha construït, però va afirmar que impulsarà un procés participatiu entre la ciutadania per decidir-ne el futur.