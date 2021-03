Veïns de Sant Pere i Sant Pau critiquen que l'OMAC porti un any tancada

Des de l'Ajuntament recorden que la gestió de les oficines es va reorganitzar per la covid-19

No han estat pocs els veïns que han traslladat a l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau el seu malestar pel fet que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OMAC) del barri segueixi tancada després de gairebé un any. El president de l'AVV, Lluís Trinitat, considera que «no és normal» i demana que es reobri perquè la gent gran, principalment, pugui realitzar els seus tràmits de la manera més fàcil possible, sense haver de desplaçar-se fins al centre de Tarragona ni haver de fer-ho per Internet i telefònicament, ja que «els és molt complicat».

De fet, Trinitat va presentar una queixa a la mateixa OMAC i la resposta va ser que «el tancament ha estat motivat per la reorganització de la gestió de les oficines davant la situació excepcional de la pandèmia de la covid-19». Concretament, el consistori va tancar les oficines de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i la plaça de la Font, i va mantenir obertes les de la Rambla Nova i la de Torreforta, ja que són les situades en punts de major població. D'aquesta manera, es va reagrupar la plantilla en aquestes dues, creant dos blocs que van rotant per no coincidir i, en cas de contagi, que es pugui garantir el funcionament de les dues oficines. A més, també es va reforçar l'atenció telefònica i telemàtica.

En aquest sentit, Trinitat considera que aquesta reorganització s'hauria pogut fer d'una altra manera, com per exemple «obrint cada mes una de les oficines als barris per permetre que tota la ciutadania pugui fer els tràmits i les gestions amb facilitat». A Sant Pere i Sant Pau hi ha 20.000 habitants i «creiem que no es just que l'OMAC porti un any tancada», reitera Trinitat, que explica que, principalment la gent gran, «no poden anar fins a Tarragona o no volen perquè els busos van plens d'usuaris i tenen por a contagiar-se. A més, no dominen Internet i no poden fer les gestions telemàticament i per telèfon també els costa molt». El president de l'entitat veïnal es mostra esperançat amb el fet que «el govern es replantegi aquesta qüestió i busqui una manera per poder reobrir l'oficina». Si no fos així, diu que parlaran amb els grups municipals i presentaran, a través dels que ho vulguin, una moció per al pròxim plenari, «a veure si així el govern i l'oposició arriben a un acord per solucionar-ho». Si això tampoc fos suficient, Trinitat assegura que ja es plantejarien prendre altres mesures, però confia que amb la comprensió dels polítics es podrà arribar a un acord.