S'ha localitzat la canonada avariada i demà la companyia del gas la substituirà

Actualitzada 09/03/2021 a les 16:33

Dues dotacions de Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a les 13.37 per l'avís d'una fuita de gas al supermercat Aldi que s'està construint a prop de la Via Augusta a Tarragona. Un cop han arribat a l'obra s'ha desallotjat al personal que hi estava treballant i s'ha establert un perímetre de seguretat. La companyia del gas també s'ha desplaçat fins a l'obra i ha tallat el subministrament.Al cap d'unes hores s'ha confirmat la fuita i s'ha localitzat la canonada avariada. Bombers l'ha taponat de forma provisional i demà la companyia del gas farà la substitució de la canonada afectada.A les 16.25 hores Bombers ha donat el servei per finalitzat.