La 10a edició de la First Lego League Tarragona-Reus serà en format híbrid

La categoria junior farà les presentacions en línia mentre que els més grans també faran una part presencial

Actualitzada 09/03/2021 a les 11:56

La 10a edició de la First Lego League Tarragona-Reus se celebrarà en format híbrid per adaptar-se a la pandèmia. Així, els alumnes d'entre sis i nou anys que conformen la categoria junior presentaran el projecte únicament en línia. Serà aquest divendres i dissabte i hi participaran 122 estudiants repartits en 22 equips. En canvi, la categoria challenge -joves d'entre 10 i 16 anys- mostraran primer el projecte per internet i posteriorment faran les proves amb els robots que hauran construït al Palau Firal de Tarragona el 5 de juny.En aquest cas s'hi han inscrit 108 alumnes de divuit equips. El repte que tenen enguany és el de proposar solucions tecnològiques per dinamitzar l'activitat física als seus municipis.