L'Ajuntament passarà a controlar les inspeccions als edificis de la Part Alta

El consistori vol assumir la tasca tècnica que fa la Generalitat i també estudia obrir espais per a la ciutadania en solars en desús

Actualitzada 09/03/2021 a les 07:14

L'Ajuntament de Tarragona assumirà el control de les inspeccions tècniques als edificis en mal estat de la Part Alta. Fins al moment, la tasca va a càrrec de la Generalitat, però davant la progressiva la degradació al nucli antic de la ciutat, el consistori ha decidit agafar-ne el control durant aquest 2021. L'Ajuntament també treballarà per obrir una línia d'ajudes per a reparacions en immobles del barri que presentin deficiències. A més, el consistori està estudiant la possibilitat de crear espais per a la ciutadania en aquells solars que estan quedant buits i en desús després d'un enderroc.

Per llei, la Generalitat de Catalunya ha de controlar les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE), segons les quals els propietaris dels immobles han de fer una inspecció de l'edifici amb un arquitecte privat per valorar-ne l'estat. «Això ara la Generalitat no ho està controlant i, com que també podem complir amb aquesta supervisió, la farem nosaltres», avançava Xavier Puig. El conseller de Territori assegurava que «no es limitarà només a les façanes, sinó a l'estat integral» i que «és una actuació que començarem a fer enguany per tal que els edificis tinguin les ITE correctes i corresponents». Malgrat tot, Puig encara no s'atrevia a posar una data d'inici.

Des de l'Ajuntament veuen «plausible» que hi hagi una trentena d'edificis de la Part Alta que requereixin «algun tipus d'intervenció». Aquesta és la xifra que apuntava a principis d'any l'Associació de Veïns Ara Part Alta. D'aquesta manera, el consistori vol començar a frenar la degradació del barri, agreujada els darrers mesos. La nit del 7 al 8 de gener el número 28 del carrer de la Civaderia va patir un perillós despreniment i va haver de ser enderrocat.

Amb el control de les inspeccions tècniques, l'Ajuntament creu que els «ajudarà a estimular la rehabilitació i la reparació allà on faci falta i, per tant, fomentarà l'activitat econòmica», segons Xavier Puig. El conseller de Territori també va avançar que el consistori està estudiant obrir una línia «d'ajudes a la reparació». En referència a la rehabilitació d'edificis, Puig va detallar que l'anul·lació del POUM per part del Tribunal Suprem no tindria efecte: «Les noves normes urbanístiques impediran que hi hagi cap afectació a la normativa de rehabilitació de la Part Alta i la modificació que se n'havia fet».

Problema de propietat

Un dels grans impediments pel consistori a l'hora d'actuar urbanísticament a la Part Alta és la propietat dels edificis, ja que bona part dels que es troben en un estat delicat són privats. Xavier Puig assumia que l'Ajuntament té «alguns espais per arreglar», però animava als particulars a complir amb la seva part: «Als edificis és on viu la gent i el carrer és el lloc per on passen. Cadascú ha de fer la seva feina».

D'altra banda, són diversos els solars del barri que han anat quedant buits els darrers anys després d'enderrocs. Els més recents, al número 28 del carrer de la Civaderia o al 7 del d'en Granada. Ara, el consistori està estudiant internament donar vida a aquests espais en desús. «En podem treure profit social i fer-hi places o racons de convivència», assenyalava Puig. El conseller de Territori, però, avisava que des de Patrimoni «posen en valor un segon criteri, l'estètic, amb els carrers estrets propis de la fisonomia medieval de la Part Alta».