Endesa detecta un 22% més de connexions irregulars a Tarragona gràcies a l'ús d'intel·ligència artificial

La companyia elèctrica va comptabilitzar 2.900 casos l'any 2020, 600 més que cinc anys abans

Actualitzada 09/03/2021 a les 19:19

Endesa ha detectat un 22% més de connexions fraudulentes al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre gràcies a la introducció artificial. Segons les dades aportades per la mateixa companyia elèctrica, durant 2020 va detectar a la demarcació prop de 2.900 casos de connexions irregulars pels poc més de 2.300 de l'any 2015. El motiu de l'increment, remarquen, es deu, en part, la utilització de noves tecnologies i d'eines d'anàlisi massiu de dades, així com a la multiplicació, en els últims anys, dels mitjans per combatre el frau. Durant l'any passat, l'energia defraudada al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre va superar els 70 milions de kilowatts hora any, una xifra equivalent al consum mensual de més 260.000 llars, segons Endesa.