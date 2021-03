El sobiranisme surt al carrer en solidaritat amb els «presos polítics i exiliats»

La justícia ha revocat el tercer grau als presos el dia que el Parlament Europeu ha aixecat la immunitat als exiliats

Actualitzada 09/03/2021 a les 21:00

El sobiranisme ha sortit aquest dimarts al vespre al carrer com a resposta solidària amb els «presos polítics i exiliats». Les convocatòries, esteses arreu del país, estaven previstes per a les vuit del vespre, hora en què els set presos independentistes de Lledoners havien de tornar al centre penitenciari per no sortir-ne, un cop el jutjat de vigilància penitenciària els ha revocat el tercer grau. A Tarragona la concentració s'ha fet a la plaça de la Font i ha aplegat un centar de persones. A Reus un grup de persones han exhibit pancartes i s'han manifestat a la plaça Mercadal.Les concentracions se solidaritzen també amb els eurodiputats independentistes Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, després que avui el Parlament Europeu els hagi aixecat la immunitat com demanava el suplicatori del Tribunal Suprem amb l'objectiu de reactivar les euroordres d'extradició contra ells pels fets de l'1-O.