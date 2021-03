El Govern cedeix temporalment el Palau d'Esports Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona

Ho ha anunciat Meritxell Budó durant la roda de premsa després del Consell Executiu

La portaveu del Govern de Catalunya, Meritxell bBudó, ha anunciat després de la reunió del Consell Executiu que han autoritzat la subscripció d'un conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona per cedir l'ús temporal del Palau d'Esports Catalunya al consistori.

«L'acord també estableix les operacions patrimonials necessàries entre les dues parts per tal que el consistori tarragoní pugui acabar utilitzant amb caràcter permanent aquest equipament», ha afegit Budó. El Consell Català de l'Esport va finançar la construcció del Palau d'Esports Catalunya, un dels principals equipaments dels Jocs Mediterranis del 2018.



Des de l'Ajuntament de Tarragona, el portaveu del Govern, Manuel Castaño, ha explicat que estan molts satisfets perquè «estableix la forma jurídica que implica a les dues parts per resoldre aquest tema». «És bo per Tarragona perquè ens permet disposar del document que reclamàvem tant el govern com l'oposició i esperem que donin suport a aquest acord que passarà dijous per la comissió informativa de territori».