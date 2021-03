Càsting a Tarragona per la pròxima pel·lícula de Pilar Palomero

La directora de 'Las Niñas' busca nois llatins i noies de 13 a 15 anys

Aquest dissabte 13 de març el Teatre El Magatzem, al carrer Fortuny de Tarragona acollirà les proves de càsting de la propera pel·lícula de Pilar Palomero, recentment premiada als premis Goya i als Feroz com a directora de 'Las Niñas'.Segons que explica la Cooperativa Obrera Tarraconense a les seves xarxes socials, pel càsting es busquen dos perfils molt concrets:- Noies de 13 a 15 anys amb castellà/català neutre- Nois llatins de 13 a 15 anysLes persones interessades han d'enviar un mail a castingcine20@gmail.com per demanar cita adjuntant fotografia, nom i edat. Les proves no es podran realitzar sense confirmació de la cita prèvia.