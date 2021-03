Bird i Reby no veuen amb bons ulls l'arribada d'una tercera empresa de patinets

Spin entrarà a operar la setmana vinent i les dues firmes ja establertes consideren que Tarragona no és prou gran per acollir més companyies

Actualitzada 08/03/2021 a les 20:56

Fa uns dies es coneixia que Spin serà la tercera empresa de patinets elèctrics de lloguer compartit que operarà a Tarragona. Un anunci que no ha agradat gens a les dues firmes que van arribar fa un mes i mig, Bird i Reby, que consideren que tres empreses són masses perquè hi hagi rendibilitat econòmica en els seus negocis tenint en compte el nombre d'habitants i la poca mobilitat que hi ha a la capital.

Durant aquesta setmana, Spin, que pertany a Ford, començarà a instal·lar els aparcaments per a bicicletes i patinets, tal com marca el conveni que han de firmar les companyies amb l'Ajuntament per poder operar a la ciutat. Així doncs, l'arribada dels vehicles de la firma americana és pràcticament imminent. Tant, que el consistori en farà la presentació oficial el pròxim dilluns dia 15 de març. D'aquesta manera, pels carrers de Tarragona s'hi podran trobar prop de 1.500 patinets, si finalment les tres empreses aposten per desplegar tants vehicles com llicències tenen permeses.

«He de reconèixer que Tarragona, i encara menys amb la poca mobilitat a causa de la covid-19, no és una ciutat prou gran per a acollir tres operadors», deia Cristina Castillo, cofundadora de Reby. En aquest sentit, posava èmfasi en el fet que «Ford té moltes línies de negoci que no són rendibles i Bird és una empresa americana que tampoc busca la rendibilitat immediata. Nosaltres, en canvi, som una empresa catalana que hem invertit molt en I+D i busquem un model sostenible. Creiem que amb tres operadors el negoci no serà rendible i quan això passa doncs és complicat, no és bo ni per la ciutat ni per les empreses».

Per altra banda, però, Castillo defensava que «en cap cas marxarem de Tarragona, som d'aquí i creiem que hem de ser forts al nostre territori» i lamentava que «si perdem diners no podem invertir en tecnologia i en millorar». Per tot això, Castillo posa l'exemple de Madrid, «on van començar operant 17 empreses i es van anar fent la guitza entre elles per veure qui marxava de la ciutat i ara només en queden tres o quatre». «És una pena, Tarragona és una ciutat que hauria funcionat molt bé amb els dos únics operadors, la poca mobilitat que hi ha no dona per a tres empreses», finalitzava Castillo.

En la mateixa línia, Javier Aparicio, director de Relacions Institucionals de Bird, sostenia que «a Tarragona no hi ha espai per a tres companyies de patinets elèctrics», tot i que reconeixia que és una decisió de l'Ajuntament i «l'única manera de limitar la competència és fent un concurs públic». Per exemplificar el seu punt de vista, Aparicio comentava que «en ciutats com Londres o París, que són molt més grans, només n'hi haurà tres. Dependrà de l'ús que es faci dels patinets, però està clar que no guanyarem diners». No obstant això, deia que tampoc marxaran.

Finalment, totes dues empreses de patinets es mostraven satisfetes amb aquest primer mes i mig que porten treballant a la ciutat. Aparicio explicava que van tenir un problema amb els aparcaments, ja que alguns apareixien al mapa de l'aplicació i quan els usuaris arribaven veien que físicament no hi era, però celebra que «ja ho hem solucionat».