Unes 500 persones es concentren a Tarragona per reivindicar el 8-M

En l'acte denuncien que la pandèmia ha empitjorat la situació laboral de les dones

Actualitzada 08/03/2021 a les 21:11

Unes 500 persones s'han concentrat aquest dilluns a Tarragona en motiu del 8-M. L'acte ha estat convocat per la Plataforma 8M del Camp de Tarragona i ha reclamat la igualtat de gènere, la fi de la violència masclista i la fi de la bretxa salarial. També ha servit per denunciar que la pandèmia ha empitjorat la situació laboral de les dones i que moltes de les feines feminitzades que fan són considerades essencials però no tenen el reconeixement social i salarial que correspondria. Per l'escenari que s'ha habilitat hi han passat grups de teatre i de música, així com membres del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona, que han denunciat la precarietat laboral que pateixen les dones que netegen els hospitals.