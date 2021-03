Tarragona s'estalviarà el 60% del cost del carril bici amb una subvenció

Amb l'ajuda de 272.000 euros de la Generalitat, el projecte, que ascendeix als 447.000 euros, només costarà un 40% a les arques municipals

Actualitzada 07/03/2021 a les 20:59

Una subvenció del Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya reduirà en un 60% el cost total de la construcció del carril bici educatiu de Tarragona, de manera que la despesa de les arques municipals serà de tan sols 175.000 euros. L'Ajuntament de Tarragona ja ha seleccionat l'empresa que durà a terme les obres, que començaran a l'abril. Serà Bigas Grup, la qual va presentar una oferta de 447.000 euros, gairebé 100.000 euros menys del cost total que havia previst el consistori.

L'àrea de Mobilitat del govern municipal ja havia fet un primer intent per aconseguir una subvenció que reduís el cost del projecte. Va ser el 2019 quan van sol·licitar a l'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia), que depèn del Ministerio para la Transición Ecológica del govern espanyol, una subvenció pel projecte de carril bici que unirà l'avinguda Roma i el Campus Sescelades de la URV. En aquell moment, la valoració prevista de la despesa de les obres per part del consistori era de 468.955 euros i l'import a subvencionar sol·licitat va ser de 234.477 euros. El juliol de 2020, l'IDAE va notificar a l'Ajuntament la denegació de la subvenció perquè, segons la resolució, el projecte no arribava a la puntuació mínima necessària.

Com que el projecte contemplava que el carril bici arribés fins a la plaça Imperial Tarraco i després es va decidir que es construiria també un tram a l'avinguda Roma fins a arribar al pont del Francolí, a més d'introduir millores com que el paviment dels carrils sigui de color vermell per augmentar-ne la visibilitat i una major il·luminació en algunes parts del traçat, entre altres, la previsió econòmica va ascendir fins als 545.000 euros. Va ser el 2020 quan el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico posa en marxa el Programa MOVES II, amb el qual es concedia les ajudes directes a les comunitats autònomes. Pel que fa a Catalunya, el Departament d'Empresa i Coneixement, a través de L'ICAEN (Institut Català D'Energia) va fer pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible del MOVES II. L'octubre de 2020 el consistori va presentar la sol·licitud de subvenció en el marc d'aquest programa i com que la previsió de despesa havia augmentat, es va demanar la subvenció per import de 272.487 euros, ajuda que finalment s'ha concedit a l'Ajuntament.

En aquest sentit, el regidor de Mobilitat, Xavi Puig, posa en valor la important reducció del cost del projecte «per les butxaques dels tarragonins» i es mostra «molt orgullós de la feina feta per l'equip de l'àrea de Mobilitat, ja que els dos intents d'aconseguir la subvenció demostren la seva tenacitat a l'hora de buscar recursos perquè a la ciutadania li surti molt més barata la inversió final». Finalment, Puig, que recorda que aquest mes d'abril començaran les obres de l'esperat carril bici, reconeix la importància de crear tota una xarxa que permeti moure's de manera sostenible per tota la ciutat i calcula que podria estar enllestida entre cinc i deu anys. «Si depenem dels nostres recursos podríem tardar una dècada a tenir la xarxa de carrils bici que mereixem, però si aconseguim ajudes externes, de fons europeus, per exemple, podria estar enllestida molt abans», finalitza l'edil d'Esquerra Republicana al govern municipal de Tarragona.