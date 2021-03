Roben en una desena de trasters d'un edifici del barri de Torreforta de Tarragona

Es van emportar eines, mòbils en desús i almenys una bicicleta del bloc situat al carrer Balaguer

Actualitzada 07/03/2021 a les 21:17

Un o més individus van entrar a robar en una desena de trasters del bloc número 7 del carrer Balaguer de Torreforta la nit de divendres. Es van endur tota mena de material com eines, telèfons mòbils en desús i almenys una bicicleta. A les 10 hores del matí de dissabte, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís per part dels veïns i ara s'estan duent a terme les gestions de comprovació i la investigació està oberta a l'espera que tots els residents afectats facin les denúncies corresponents. Els lladres van obrir les habitacions fent palanca i, tot i que van poder entrar en només alguns trasters, també van forçar les portes d'uns quants més, sense aconseguir el seu objectiu.

L'edifici en qüestió del barri de Ponent té un espai d'entrada comunitari i està format per un total de vuit escales. Segons explicaven alguns veïns a Diari Més, els lladres van entrar per l'escala 3, la qual «sempre estava oberta». Per aquesta van arribar al terrat, on es troben els trasters de l'escala 3 i 4. Van forçar gairebé totes les portes d'aquesta part de l'edifici, i van aconseguir entrar en tres o quatre habitacions. Després van repetir la jugada saltant als terrats que hi ha a cadascun dels laterals de l'edifici, en els quals hi ha els trasters de l'escala 2 i 3 en un costat i de la 4 i 5 en l'altre. En aquesta última hi viu Abdelghani Asmani, un dels afectats. En el seu traster hi guarda tota mena d'objectes dels quals no en fa un ús quotidià, com mobles, records del Marroc, el seu país d'origen, ràdios antigues i telèfons mòbils en desús, que va ser l'únic que els lladres es van endur. «Quan l'endemà al matí ens vam assabentar que ens havien forçat el traster i ens havien robat, la meva dona patia per si havien pres objectes que tenim del nostre país, que tenen un gran valor sentimental, però vaig comprovar que només s'havien emportat mòbils vells que ja no fèiem servir», explicava Asmani, que comentava que «ho havien regirat tot per veure si trobaven alguna cosa de valor».

Un altre resident de l'escala 4, Jesús Segura, que no va ser víctima del robatori, explicava que al seu veí sí que li van entrar al traster, i li van prendre una bicicleta i eines. Segura va ser el qui es va encarregar dissabte al matí d'arreglar el pany de l'escala 3, per on suposadament haurien accedit al terrat, i de col·locar elements de seguretat en les portes dels trasters que van ser forçades i obertes. Els veïns asseguraven que no és el primer robatori d'aquesta mena a l'edifici del carrer Balaguer i deien que «han arribat a escalar pels balcons».