Mor el polític i advocat tarragoní Albert Vallvé als 76 anys d'edat

Tinent d'alcalde amb CiU i senador, també va ser el Magí de les Timbales durant més de 30 anys

Actualitzada 07/03/2021 a les 21:55

El polític i advocat Albert Vallvé va morir ahir als 76 anys. El funeral es farà avui, a les 17 h., a la Catedral. El tarragoní era un home polifacètic. En política, Vallvé va exercir tant en l'àmbit municipal com en el nacional. A l'Ajuntament de Tarragona va ser regidor de Convergència i Unió –era militant d'Unió i fou president del comitè intercomarcal– i va ser tinent d'alcalde i conseller de Cultura durant l'etapa de Joan Miquel Nadal com a batlle de la ciutat. Vallvé també va ser nomenat vicepresident de la Diputació de Tarragona l'any 1999 i va exercir com a senador per la província de Tarragona entre 1993 i 1996, on va ser portaveu de les Comissions de Justícia, Cultura-Recerca i vicepresident de la Comissió Especial de Joventut.

En l'àmbit professional, Albert Vallvé estava llicenciat en Dret i era agent de la propietat immobiliària. Va ser fundador del despatx Vallvé-Huber i vicecònsol Honorari a Tarragona del Brasil. A més, el tarragoní era un home molt lligat al teixit associatiu de la ciutat: va ser el Magí de les Timbales durant més de 30 anys, era casteller dels Xiquets de Tarragona, membre de la Congregació de la Puríssima Sang –membre de la junta de 1992 a 2006– i soci de mèrit de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense.

Dol a Tarragona

La consternació per la mort d'Albert Vallvé es va plasmar arreu de la ciutat. Les xarxes socials es van omplir de missatges recordant el polític i advocat. L'alcalde, Pau Ricomà, destacava el «llegat de bonhomia, d'erudició i de passió per Tarragona». Altres membres del govern, com Jordi Fortuny o Hermán Pinedo, es van sumar al condol. Des de Junts Per Catalunya, Dídac Nadal –el seu pare Joan Miquel i Albert Vallvé havien compartit govern– assegurava estar «consternat». Altres membres de l'oposició, com la socialista Begoña Floria o Francisco Domínguez, de Ciutadans, van donar el condol a la família. Diversos polítics del panorama català van recordar la seva figura, com Albert Batet, Ferran Bel o Jordi Sendra, de Junts, Victòria Forns –excompanya a CiU a l'Ajuntament– Ramon Espadaler –company de Vallvé a Unió– o la socialista Rosa Maria Ibarra.

També es van sumar a les mostres de condol diverses entitats de la ciutat, entre les quals destacaven agrupacions del seguici popular, colles castelleres, germandats de Setmana Santa o la xarxa sanitària Santa Tecla, on Vallvé havia estat vocal de la fundació.

Raül Font, qui va coincidir amb ell al govern municipal, el recordava com «una persona molt viva i molt agradable de tracte». «Sempre tenia una broma, distenia les reunions i sempre trobava algun nexe d'unió dins del partit o amb altres partits o a la coalició entre Convergència i Unió», explicava Font. Des de la Sang, el sotsprefecte Rafel Pintado explicava que Vallvé era «entranyable i proper», i que havia estat «congregant de tota la vida, com la resta de la família, i sempre estava a primera fila». Vallvé també tenia camisa dels Xiquets de Tarragona. «Era dels veterans, però era un home molt ocupat i venia poc. Quan era senador ens escrivia cartes amb els folis oficials del Senat», recordava Rafel Segarra, president dels Xiquets.